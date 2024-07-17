蕭副總統也是用戶 遠傳總座井琪樂做滿意度調查
副總統蕭美琴及遠傳電信（4904）總經理井琪17日參加經濟日報2024創新論壇，蕭美琴透露自己是遠傳電信用戶，井琪開心的馬上進行用戶滿意度調查。
經濟日報在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，蕭美琴親自出席，井琪也陪同入場．
蕭美琴致詞時表示，俄烏戰爭、全球通膨，再加上近日美國政治戲劇性變化，使得台灣扮演全球供應鏈關鍵角色的安全性受到衝擊，但我們「走在對的路上」，經濟表現穩定，今年也是全球AI浪潮重要里程碑，台灣企業走在產業及世界的尖端，未來政府會持續加強在AI研發與應用上的投資，在能源轉型政策方面，也會讓產業能更符合國際市場對於台灣的期待。
井琪以「遠傳大人物的ESG趨勢洞察」為主題發表演講發表演講。
遠傳近年積極追蹤碳足跡，並用AI減碳，井琪指出，對內營運節能減碳，遠傳一年使用6.22億度的電，75%用在基地台，享受網路的同時也是耗電來源，新遠傳打造更環保更安全的網路，除以AI選基地台站址，合併亞太電信後，遠亞共站的基地台汰舊換新保留一套設備，達成節能減碳及擴大涵蓋，每年用電降低8,600萬度電，減碳4.3噸，相當於110座大安森林公園碳吸納量，第2季逐步關閉3G網路，每年降低5,200萬度，減碳26,500噸。
井琪也分享，很高興副總統蕭美琴剛剛透露自己是遠傳用戶，詢問蕭副總統對於服務是否滿意，副總統也說滿意。
井琪指出，事實上，5G用電可以比4G省下四倍用電，因此用戶升級使用5G，也是為環保盡一份力。
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