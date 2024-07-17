台灣醫療科技展年底回歸 四代工巨頭齊聚卡位搶商機

2024年度壓軸大展「台灣醫療科技展」作為亞太地區最大的AI醫療盛會，將於12月5日再度回歸，該展攜手跨領域頂尖機構企業、大健康產業鏈上下游合作夥伴，以創新醫療技術、優質高效產品、研發及產製量能等，展現產業實力，而今年四大代工業者廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）等，目前都已證實確定卡位參加，屆時將瞄準海內外市場的各種商貿合作，大搶醫療商機。

台灣醫療科技展主要是由「生策會、生策中心」等單位主辦，而2024年度最新一屆「台灣醫療科技展」，也持續聚焦智慧醫療、精準醫療、全齡健康3大方向、9大領域，串聯全球醫療、科技、通路指標夥伴戰略結盟，加速醫療數位轉型、引領全球醫療科技創新與布局，並且屆時主辦單位將攜手各大企業，從各角度出發，融入AI等元素，共同開拓全球大健康產業新市場、新商機。

事實上，台鏈四大代工廠目前皆已在醫療設備供應鏈完成卡位，而仁寶、英業達、廣達、緯創切入的角度都不盡相同，其中，仁寶作為四代工中深耕較久的業者，不僅已跟許多國內醫療院所達成合作，旗下消融技術自研產品也已敲開海外市場，隨著近年AI題材引爆後，廣達作為首先與輝達（NVIDIA）建立合作的業者，也憑藉影像分析、醫療電腦、行動護理等多項自研產品搶市，去年團隊也在醫療科技展中，大放異彩。

此外，英業達多年來透過旗下英華達及榮文生醫入手許多醫療科技大單，其中去年參展引發熱議的癌症腫瘤篩檢衍生技術「CTC檢測」，能透過抽血及分析，讓受測者在腫瘤發展早期階段，就提前檢測出來，並提早展開治療，也成為去年展場的一大熱門亮點。據悉，今年英業達一樣透過英華達來參展，不過這次所在的展區，與其餘三大代工不同，主要是位於一樓民眾展區，位於國軍醫療體系及台北聯合醫院等眾多院所旁，值得關注。