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影／「經濟發展委員會」明召開 吳東亮：產業界多關注碳、電等議題

攝影中心／ 聯合報林澔一／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖（左）受邀到工商協進會演講，與理事長吳東亮（右）合影。記者林澔一／攝影
宏碁董事長陳俊聖（左）受邀到工商協進會演講，與理事長吳東亮（右）合影。記者林澔一／攝影

行政院明天即將首度召開「經濟發展委員會」，院長卓榮泰上午預告行政院前副院長林信義、台新金控董事長吳東亮、宏碁集團創辦人施振榮、鴻海董事長劉揚偉等重量級民間人士將擔任專家學者出席討論。

台新金控董事長吳東亮下午出席工商協進會活動，吳東亮受訪時指出目前產業界談的比較多的還是ESG、碳費、電等問題，他會代表工商界和政府相互溝通，對於政院希望產業界幫員工加薪一事，吳東亮說多數資方都會配合。

宏碁董事長陳俊聖（中）下午受邀出席工商協進會演講，與工商協進會理事長吳東亮（右二）、陽明董事長鄭貞茂（右一）等人合影。記者林澔一／攝影
宏碁董事長陳俊聖（中）下午受邀出席工商協進會演講，與工商協進會理事長吳東亮（右二）、陽明董事長鄭貞茂（右一）等人合影。記者林澔一／攝影

劉揚偉 卓榮泰 吳東亮 施振榮

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