全球 AI Server 需求高漲！有望帶動年產值達1870億美元
根據集邦（TrendForce）最新發布「AI Server（伺服器）產業分析報告」指出，2024年大型CSPs及品牌客戶等對於高階AI Server的高度需求未歇，加上CoWoS原廠TSMC及HBM原廠如SK hynix、Samsung及Micron逐步擴產下，於今年第2季後短缺狀況大幅緩解，連帶使得NVIDIA（輝達）主力方案H100的交貨前置時間（Lead Time）從先前動輒40-50周下降至不及16周，因此TrendForce預估AI Server第2季出貨量將季增近20%，全年出貨量上修至167萬台，年增率達41.5%。
集邦表示，今年大型CSPs預算持續聚焦於採購AI Server，進而排擠一般型server成長力道，相較於AI server的高成長率，一般型server出貨量年增率僅有1.9%。而AI Server占整體server出貨的比重預估將達12.2%，較2023年提升約3.4個百分點。若估算產值，AI Server的營收成長貢獻程度較一般型server明顯，預估2024年AI Server產值將達逾1,870億美元，成長率達69%，產值占整體server高達65%。
從AI server搭配AI晶片類型來看，來自北美CSPs業者（如AWS、Meta等）持續擴大自研ASIC，以及中國大陸本土業者如Ali、Baidu、Huawei等積極擴大自主ASIC方案，促ASIC server占整體AI server的比重在2024年將提升至26%，而主流搭載GPU的AI Server占比則約71%。
就AI Server搭載的AI晶片供應商分布來看，單看AI server搭載GPU，NVIDIA市占率最高、逼近9成，AMD（超微）市占率則僅約8%。但若加計所有AI server用AI晶片（包含GPU、ASIC、FPGA），NVIDIA今年市占率則約64%。
據集邦的調查，展望2025年市場對於高階AI Server需求仍強，尤其以NVIDIA新一代Blackwell（包含GB200、B100/B200等）將取代Hopper平台成為市場主流，此亦將帶動CoWoS及HBM等需求。以NVIDIA的B100而言，其晶片尺寸將較H100翻倍，會消耗更多的CoWoS用量，預估2025年主要供應商TSMC的CoWoS生產量規模至年底總產能可達550k-600k，成長率逼近8成。
另以HBM用量來看，2024年主流H100搭載80GB HBM3，到2025年NVIDIA Blackwell Ultra或AMD MI350等主力晶片，將搭載達288GB的HBM3e，單位用量成長逾3倍，隨AI server市場需求持續強勁下，有望帶動2025年HBM整體供給量翻倍成長。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言