全球 AI Server 需求高漲！有望帶動年產值達1870億美元

根據集邦（TrendForce）最新發布「AI Server（伺服器）產業分析報告」指出，2024年大型CSPs及品牌客戶等對於高階AI Server的高度需求未歇，加上CoWoS原廠TSMC及HBM原廠如SK hynix、Samsung及Micron逐步擴產下，於今年第2季後短缺狀況大幅緩解，連帶使得NVIDIA（輝達）主力方案H100的交貨前置時間（Lead Time）從先前動輒40-50周下降至不及16周，因此TrendForce預估AI Server第2季出貨量將季增近20%，全年出貨量上修至167萬台，年增率達41.5%。

集邦表示，今年大型CSPs預算持續聚焦於採購AI Server，進而排擠一般型server成長力道，相較於AI server的高成長率，一般型server出貨量年增率僅有1.9%。而AI Server占整體server出貨的比重預估將達12.2%，較2023年提升約3.4個百分點。若估算產值，AI Server的營收成長貢獻程度較一般型server明顯，預估2024年AI Server產值將達逾1,870億美元，成長率達69%，產值占整體server高達65%。

從AI server搭配AI晶片類型來看，來自北美CSPs業者（如AWS、Meta等）持續擴大自研ASIC，以及中國大陸本土業者如Ali、Baidu、Huawei等積極擴大自主ASIC方案，促ASIC server占整體AI server的比重在2024年將提升至26%，而主流搭載GPU的AI Server占比則約71%。

就AI Server搭載的AI晶片供應商分布來看，單看AI server搭載GPU，NVIDIA市占率最高、逼近9成，AMD（超微）市占率則僅約8%。但若加計所有AI server用AI晶片（包含GPU、ASIC、FPGA），NVIDIA今年市占率則約64%。

據集邦的調查，展望2025年市場對於高階AI Server需求仍強，尤其以NVIDIA新一代Blackwell（包含GB200、B100/B200等）將取代Hopper平台成為市場主流，此亦將帶動CoWoS及HBM等需求。以NVIDIA的B100而言，其晶片尺寸將較H100翻倍，會消耗更多的CoWoS用量，預估2025年主要供應商TSMC的CoWoS生產量規模至年底總產能可達550k-600k，成長率逼近8成。