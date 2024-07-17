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研調：全球AI伺服器需求暢旺 估2024年出貨年增逾4成

中央社／ 台北17日電

研調機構集邦科技最新報告預估，人工智慧伺服器AI Server）第2季出貨量將季增近20%，全年出貨量上修至167萬台，年增率達41.5%。

集邦科技指出，2024年大型雲端服務供應商（CSP）及品牌客戶等對於高階人工智慧伺服器的高度需求未歇，加上CoWoS原廠台積電及高頻寬記憶體（HBM）原廠如SK 海力士（SK hynix）、三星（Samsung）及美光（Micron）逐步擴產下，於今年第2季後短缺狀況大幅緩解，連帶使得輝達（NVIDIA）主力方案H100的交貨前置時間從先前動輒40至50週下降至不及16週。因此AI伺服器第2季出貨量可望成長。

不過集邦也指出，今年大型雲端服務供應商預算持續聚焦採購AI伺服器，進而排擠一般型伺服器成長力道，相較於AI伺服器的高成長率，一般型伺服器出貨量年增率僅有1.9%。AI伺服器占整體伺服器出貨的比重預估將達12.2%，較2023年提升約3.4個百分點。

從產值來看，集邦預估2024年AI伺服器產值將達逾1870億美元，年成長率達69%，產值占整體伺服器高達65%。

AI 伺服器

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