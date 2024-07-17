微電能源將登興櫃 今年太陽光電併網量估增5成
微電能源將於19日登錄興櫃交易，今天下午舉行興櫃前法人說明會，董事長王愍迪表示，去年太陽光電併網量約40MW，預期今年併網量可望增加50%水準。
王愍迪說，微電能源目前累計太陽光電開發量達380MW，至去年底累計併網量約100MW，去年1年併網量約40MW，預期今年併網量可望達60MW，將增加50%。
微電能源的工程業務以太陽光電為主，包含屋頂型、漁電共生、地面型及農電共生等。據統計，微電能源漁電共生電廠開發規模達250MW，以台南地區為大宗，累計併網超過60MW。
微電能源今年上半年總營收新台幣9.14億元，較去年同期減少68.44%。王愍迪說，今年營運重點在於改善毛利率。自結累計前5月毛利率17.53%，優於去年全年的7.93%。
瞄準台商前往東南亞投資設廠帶動的綠電需求商機，微電能源今年1月與越南開發商簽署合作意向書，將共同開發綠能園區，第1階段300MW預計明年初動工，主要負責營運維修、資產管理、能源管理，貢獻未來業績。
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