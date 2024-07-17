川普要台灣付保護費 童子賢擔心另一件事

美國前總統、共和黨總統候選人川普近期接受專訪，談及台灣議題時，川普直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付「保護費」，對此，和碩（4938）董事長童子賢17日表示，他（川普）也講過要去轟炸某一個國家的首都，那你要不要相信？目前我們就謹慎的觀察，比較擔心的是，未來不論誰當選，當選人是否依舊了解台灣的重要性。

童子賢今日出席本報攜手遠傳電信主辦的2024創新論壇，會後接受媒體訪問，回應川普針對防衛台灣議題。

童子賢表示，美國的選舉，台灣不宜多指指點點，要尊重別人家的社會跟民主制度。至於不同的候選人有不同的行為，比如說他（川普）也講過要去轟炸某一個國家的首都，那你要不要相信？

童子賢指出，川普也講過一當選的話，他就要提高這個國家、那個國家的關稅，要從哪裡撤軍，目前我們就謹慎的觀察。

童子賢說，我比較擔心的是說，並不是這一些個別的故事，比如有時候講要轟炸哪個國家，有時候講要增加誰的關稅，我比較好奇的是，不管是兩位總統候選人誰當選，當選的人是不是依舊了解台灣的重要性。了解台灣目前在全球扮演的友善、又積極、又有貢獻的角色，這個是我比較期待的。

川普日前接受《彭博商業周刊》專訪，談論議題包括美國經濟、外交及對台政策等，針對台灣議題，川普明確表示，儘管美國兩黨都支持台灣，但他對抗中共攻台的態度不冷不熱，部分源自於對經濟的不滿。

川普說，「他們確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」他表示，「我的意思是，我們到底有多蠢？他們拿走我們所有晶片事業。他們非常有錢。」