政院明開經濟發展委員會 三三會林伯豐籲產業代表過半

行政院院長卓榮泰18日將召開「經濟發展委員會」，三三會理事長林伯豐17日表示，這個委員會目前產業代表只有三分之一，應該要超過半數，才能真正代表民間企業的聲音，尤其包括晶片、AI產業代表能納入更好，只有學者跟政府官員並不足夠。

三三會17日舉行7月份例會，林伯豐在會前受訪指出，我國GDP成長不如大陸，比美國好，經濟發展委員會要參考GDP成長跟現實產業面的問題，目前產業代表只有三分之一，應該要超過半數才能代表民間企業真正的聲音，尤其是晶片、AI等產業代表，「有貢獻的產業應該讓他參加」，只有學者跟政府官員並不足夠。

對於18日要討論的議題，林伯豐認為，能源穩定供應、電價合理、減排要成功是三大重點，企業有利潤，才能夠為員工加薪，政府該如何定義這兩個方向，應慎重評估。如果電價要上漲，但又要企業為員工加薪，這是兩個方向，根本不合理。

針對全球電價都在上漲的趨勢，林伯豐說，日本在核災以後，核電已經減至5%，但現在努力在2030年希望恢復到30%，在此前提之下，有核災的國家都如此，「台灣憑什麼增加碳排，而不用核電？」，即便礙於法規面，但是法規是人訂出來的，不是不能解決，政府可以找立法委員協商，希望總統府下週召開「國家氣候變遷對策委員會」能將核電納入思考。

另外，美國前總統、共和黨總統候選人川普提出「台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢」的說法，林伯豐也提出三點看法，首先，台灣晶片產業發展是靠政府與民間企業共同努力，縱然人才有美國和日本培養，但最重要是台灣政府的政策與產業韌性與晶片研發製造與成本控制而取得好成績，不是外國政府可以邀功。

其次，台積電是雖然晶片佼佼者，但台灣各個產業都很努力，包含傳產業在世界上 也是舉足輕重，對於成本控制很好，品質創新都有進步，台灣努力是成功的基本要件。

第三，現在全世界動亂都與美國有關，對於美國大選的結果，台灣政府自己要看清楚。他認為，美國選舉結果是否左右台灣與中國大陸的關係，林伯豐認為，只有笨蛋才會被別人左右。