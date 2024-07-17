批川普「保護費」說 林伯豐：台灣晶片成績非外國可邀功

美國前總統、共和黨總統候選人川普提出「台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢」一說，引發外界譁然。三三會理事長林伯豐今日表示，台灣晶片產業發展是靠政府與民間企業共同努力，縱然人才有美國和日本培養，但最重要的，是靠「我們政府政策、產業韌性、人才取得、晶片研發製造與成本控制得宜，才能得到今日的好成績」。

林伯豐說，「這不是外國政府可以邀功」。

他進一步指出，台積電是晶片佼佼者，台灣各產業多年來努力不懈，包括傳統產業也在全世界有舉足輕重的地位，「我們成本控制也做得很好，產品的品質改良、創新也都有進步，所以，我們（台灣）的努力，才是成功的基本要件。」

林伯豐也不忘提醒，全球的動亂都與美國有關，「台灣自己應該要小心」；對於美國總統大選結果，他預期「被槍擊的都會當選」，但希望台灣政府要看清楚。

至於美國大選結果，是否將左右未來兩岸關係？他則回應，「腳在阮的身軀，心在阮的身體，別人要影響你，你戇（傻、笨）才會被人影響」。