英業達攜手希捷 導入 Mozaic3 +硬碟平台、強化 AI 儲存

代工大廠英業達（2356）宣布，攜手硬碟大廠希捷（Seagate）建立合作，並將希捷打造的「Mozaic 3+硬碟平台」設計導入、以確保客戶在以AI時代來臨時，旗下客戶能以最先進、高效且可靠的存儲方式，發揮自身創新能量，迎戰市場中的各種挑戰。對此，英業達強調，在AI時代中，資料無比重要，也是發展AI的基礎。而有效的資料管理，則與演算法本身一樣重要。

據悉，希捷與雲端原廠、ODM廠三方都有高關連性，而目前希捷大約占全球HDD市場數量45%，產值占有率則達40%，而英業達作為伺服器研發與製造供應的領導品牌，合作夥伴的範疇從 AI 新創企業到大型雲端服務供應商，而此次攜手希捷一起打造關鍵的 IT 基礎設施，未來將建立起產業的領導標竿，並在AI 新世代中繼續扮演最為關鍵的重要角色。

對此，希捷的「Mozaic 3+平台」當中，主要是以熱輔助磁記錄 (HAMR)的技術，並搭配雷射加熱原理，透過磁碟上比頭髮還細的磁軌發揮作用，來完成數位資料紀錄，藉此也能讓客戶在儲存密度更高的磁碟中，存放入更多的內容，同時也不會因寫入相鄰資料而產生磁向變化，造成資料不正確的問題。

英業達EBG 事業群總經理林宏洲指出，英業達提供先進的資料儲存解決方案，旨在管理人工智慧作業中典型的大型資料集，重點關注可存取性、安全性和速度。 而Seagate 將導入了革命性的 Mozaic 3+ 硬碟平台，為資料儲存產業訂定了全新標準。藉此次合作英業達將能確保客戶獲得最先進、高效且可靠的存儲。