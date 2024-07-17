英業達攜手希捷 導入 Mozaic3 +硬碟平台、強化 AI 儲存
代工大廠英業達（2356）宣布，攜手硬碟大廠希捷（Seagate）建立合作，並將希捷打造的「Mozaic 3+硬碟平台」設計導入、以確保客戶在以AI時代來臨時，旗下客戶能以最先進、高效且可靠的存儲方式，發揮自身創新能量，迎戰市場中的各種挑戰。對此，英業達強調，在AI時代中，資料無比重要，也是發展AI的基礎。而有效的資料管理，則與演算法本身一樣重要。
據悉，希捷與雲端原廠、ODM廠三方都有高關連性，而目前希捷大約占全球HDD市場數量45%，產值占有率則達40%，而英業達作為伺服器研發與製造供應的領導品牌，合作夥伴的範疇從 AI 新創企業到大型雲端服務供應商，而此次攜手希捷一起打造關鍵的 IT 基礎設施，未來將建立起產業的領導標竿，並在AI 新世代中繼續扮演最為關鍵的重要角色。
對此，希捷的「Mozaic 3+平台」當中，主要是以熱輔助磁記錄 (HAMR)的技術，並搭配雷射加熱原理，透過磁碟上比頭髮還細的磁軌發揮作用，來完成數位資料紀錄，藉此也能讓客戶在儲存密度更高的磁碟中，存放入更多的內容，同時也不會因寫入相鄰資料而產生磁向變化，造成資料不正確的問題。
英業達EBG 事業群總經理林宏洲指出，英業達提供先進的資料儲存解決方案，旨在管理人工智慧作業中典型的大型資料集，重點關注可存取性、安全性和速度。 而Seagate 將導入了革命性的 Mozaic 3+ 硬碟平台，為資料儲存產業訂定了全新標準。藉此次合作英業達將能確保客戶獲得最先進、高效且可靠的存儲。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言