談新 iPhone 童子賢：庫存已去化 相信拉貨力道會強一點
針對下半年iPhone新機展望，和碩（4938）董事長童子賢17日表示，下半年就是「秋收冬藏」，今年看起來也是如此，稍微不一樣的是，現在因為產業界庫存去化完畢，「相信他（蘋果）拉貨的力道會比較從容一點、強一點。」
童子賢今日出席本報攜手遠傳電信主辦的2024創新論壇，會後接受媒體訪問，回應有關下半年iPhone展望及蘋果新機AI的看法。
針對iPhone展望，童子賢指出，下半年就是「秋收冬藏」，秋天到就要收成，今年看起來也是如此。
童子賢表示，今年稍微不一樣的是，之前產業界累積的很多庫存，現在已去化完畢，而這樣的現象，也有助於2024年秋天表現，「相信他拉貨的力道會比較從容一點、強一點。」
至於AI對iPhone影響，童子賢分析，目前大家都看到AI進步，比如高通晶片在AI效能上相當好，相對於其他廠商有不錯的進展。
他說，在筆電方面，目前高通、英特爾、超微晶片在AI上進展也不錯，整體來看，可以預期的是，消費者應該會因為AI結合手機跟結合筆電，會有一波新產品的熱潮。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言