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談新 iPhone 童子賢：庫存已去化 相信拉貨力道會強一點

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

針對下半年iPhone新機展望，和碩（4938）董事長童子賢17日表示，下半年就是「秋收冬藏」，今年看起來也是如此，稍微不一樣的是，現在因為產業界庫存去化完畢，「相信他（蘋果）拉貨的力道會比較從容一點、強一點。」

童子賢今日出席本報攜手遠傳電信主辦的2024創新論壇，會後接受媒體訪問，回應有關下半年iPhone展望及蘋果新機AI的看法。

針對iPhone展望，童子賢指出，下半年就是「秋收冬藏」，秋天到就要收成，今年看起來也是如此。

童子賢表示，今年稍微不一樣的是，之前產業界累積的很多庫存，現在已去化完畢，而這樣的現象，也有助於2024年秋天表現，「相信他拉貨的力道會比較從容一點、強一點。」

至於AI對iPhone影響，童子賢分析，目前大家都看到AI進步，比如高通晶片在AI效能上相當好，相對於其他廠商有不錯的進展。

他說，在筆電方面，目前高通、英特爾、超微晶片在AI上進展也不錯，整體來看，可以預期的是，消費者應該會因為AI結合手機跟結合筆電，會有一波新產品的熱潮。

AI 童子賢

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