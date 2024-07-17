微軟西雅圖總部辦公樹屋大公開

全球市值第三大的科技巨人微軟（Microsoft）西雅圖總部已融入森林之中，員工行走參天綠樹和草地間，在鬱鬱蔥蔥環境中竟然有如同《湯姆歷險記》裡的超大樹屋，揭開這些樹屋神秘面紗，原來是微軟員工的會議室。

微軟公關策略副總裁 Steve Clayton分享，微軟全球員工數已突破22萬人，西雅圖總部約八個大安森林公園大，全球22萬員工約有8萬人在總部上班；微軟期許能為這個地球上的每一個人、每一個組織，實現更多、成就非凡，微軟非常重視員工福利，激發員工各種創意潛力。

台灣一直是微軟非常重要的策略性合作伙伴，也是非常重視的市場，台灣也有一個非常長遠的投資計畫，尤其全球都積極發展AI，台灣製造業、半導體底蘊非常的深厚，是一個長期合作及仰賴的對象，並且在台灣推動數位人才20萬人的培育計畫。

關於AI運用的部分， Steve Clayton進一步指出，微軟Copilot+ PC 概念，是來提升大家更有效率的工作，並且可以用在教育跟生活上面，這可以成為每個人生活上最佳幫手，是硬體到軟體的最佳體驗，已將Copilot運用在每天的工作規劃，生活上還能回答女兒各種學術上的疑難雜事。

微軟在AI發展過程中也有想要達到的使命，Copilot這樣的產品帶給每個人，不管是學生、教授、技術人員、會計師、工程師等不同的角色，提升各種不管是學習上還是工作上的效率。