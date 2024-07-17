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工研院攜手日本東芝 以虛擬電廠打造臺灣電網韌性

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
為強化臺灣電網韌性，工研院攜手日本東芝能源系統株式會社、台灣東芝電子零組件公司共同簽署策略合作夥伴協議書，臺日雙方將共同研發及驗證虛擬電廠技術。前排左起為：簽約人台灣東芝電子零組件公司董事長塩出浩一、工研院綠能所所長王漢英、日本東芝能源系統株式會社副社長河原慈大；後排左起為：日本東芝集團副總裁暨執行董事池谷光司、工研院院長劉文雄、日本東芝集團常務執行董事熊谷朋昭共同見證。圖／工研院提供
為強化臺灣電網韌性，工研院攜手日本東芝能源系統株式會社、台灣東芝電子零組件公司共同簽署策略合作夥伴協議書，臺日雙方將共同研發及驗證虛擬電廠技術。前排左起為：簽約人台灣東芝電子零組件公司董事長塩出浩一、工研院綠能所所長王漢英、日本東芝能源系統株式會社副社長河原慈大；後排左起為：日本東芝集團副總裁暨執行董事池谷光司、工研院院長劉文雄、日本東芝集團常務執行董事熊谷朋昭共同見證。圖／工研院提供

穩健的電力供應是經濟發展與國家安全的重要一環，極端氣候與地震等天災則對電力系統帶來更多挑戰。為滿足供電需求同時強化電網韌性，工研院15日攜手日本東芝能源系統株式會社（Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation）、臺灣東芝電子零組件股份有限公司（Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation) 共同舉辦簽署策略合作夥伴協議書儀式，臺日雙方將共同研發及驗證虛擬電廠技術，為臺灣能源市場做出貢獻。

工研院院長劉文雄表示，極端氣候使得全球能源供應的不穩定性日益凸顯，不僅對太陽能和風力發電等再生能源構成挑戰，對傳統電廠也造成前所未有的考驗。在臺灣，地狹人稠的特殊地理環境更增添了興建大型電廠的困難，因此，開發多元化的電力來源和高效的電網管理技術變得至關重要。工研院長期致力於綠能科技、智慧能源管理與高效的儲能解決方案，並且協助政府與台電公司發展虛擬電廠應用方案，促成聚合商整合儲能與其他分散式資源，參與電網輔助服務以強化供電穩定性和系統韌性。虛擬電廠不但是當前解決能源供需問題的一環，更是能源轉型過程中達成供需平衡與健全市場機制的重要工具。這次與日本東芝的合作，將進一步推動虛擬電廠的創新應用，共同發掘新的商業模式。

日本東芝能源系統株式會社副社長河原慈大表示，過去十多年來，東芝長期專注推動虛擬電廠的概念、技術和服務，開發的軟體配備了市場價格、發電量等多種預測，以及結合多個市場交易策略的演算法與控制技術。為了實現2030年達到27~30%可再生能源比例的目標，未來幾年臺灣將大幅增加再生能源的使用與開發，穩定電力的需求也將與日俱增，此次合作將有助於臺灣應對急速增加的再生能源需求。此外，河原慈大也對工研院綠能科技的發展印象深刻，期盼在前瞻能源領域有更多的合作機會。

工研院綠能所所長王漢英表示，因應分散式電源的發展，工研院打造「聚合多元資源」的虛擬電廠驗證平台，利用網路通訊技術，將分散在各處的可調度資源，如太陽光電、可調控負載用電、備援電力，以及儲能系統等進行整合，透過智慧預測與排程進行能源調配，該技術已結合工研院臺南沙崙院區、六甲院區與儲能案場等資源，完成即時輔助服務與光儲整合運轉的試驗，目前逐步擴大應用層面，整合規劃連鎖超市空調系統及電動公車，相信此次與東芝的合作，能借重雙方經驗與技術，深入應用於臺灣市場。

針對電力未來發展，工研院已擘畫「2035技術策略與藍圖」於永續環境領域，發展智慧電網軟硬體、儲能等整合服務，以促進用戶資源整合，降低電力碳排放，創造環境永續的未來。

工研院 東芝 電廠

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