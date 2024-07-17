台積電法說會將登場 七大關鍵問答一次看

晶圓代工龍頭台積電將於18日舉行法人說明會，為什麼台積電法說會這麼重要？市場關注哪些焦點議題？未來營運展望和產能布局有何進展？台積電股價對台股加權指數有什麼影響？中央社透過以下整理方式進一步說明分析。

台積電法說會何時舉行？為什麼這麼重要？

台積電第2季法人說明會將於7月18日舉行，這次法說會將回歸實體形式辦理，將公布第2季財務報告，及第3季業績展望。

近年來美中貿易和科技戰升溫，美國對中國實施半導體晶片禁令，地緣政治緊張和風險大增，加上COVID-19疫情衝擊，半導體供應鏈韌性議題受到高度重視，台積電在先進晶圓製程技術領先全世界，成為各國爭取投資設廠的目標，產業地位與無可取代的重要性顯著，台積電法說會釋出展望訊息，攸關全球半導體產業景氣榮枯。

市場關注台積電法說會有哪些重點？

除了第3季業績展望外，市場也關注台積電對人工智慧（AI）市況看法、晶圓代工和先進封裝價格變化，以及是否調整今年資本支出等關鍵議題，漲價與否牽動台積電未來毛利率表現；台積電在CoWoS等先進封裝布局，也攸關AI晶片生產和出貨表現。

此外，台積電在3奈米和2奈米先進晶圓製程布局，以及在台灣、日本、美國、德國的擴產與投資進展，也會是法說會關注焦點。

美國前總統川普6月下旬接受外媒專訪時，稱台灣搶走晶片生意、應向美國付保護費，台積電對於相關議題的看法與回應，更是備受關注。

台積電展望人工智慧AI市況，為什麼如此重要？

台積電囊括全球9成AI晶片代工訂單，是研判AI市況的重要參考指標，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、聯發科及蘋果（Apple）等AI晶片設計和工廠，皆是台積電的客戶。

對於營運展望和產能規劃，台積電先前釋出哪些訊息？

台積電先前預期，今年在AI伺服器業績倍增，營運可望逐季攀高，全年美元營收將成長21%至26%；因應高效能運算（HPC）強勁需求，台積電今年3奈米產能將增加3倍；2020年至2024年先進製程產能複合成長率將約25%。

台積電今年將新建7座廠，在台灣有3座晶圓廠及2座先進封裝廠，海外有2座晶圓廠。其中新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠是2奈米製程生產基地，從2022年開始興建，預計2025年開始陸續生產。

台積電位於中科的先進封裝測試5廠在2023年興建，預計2025年量產CoWoS先進封裝，位於嘉義的先進封裝測試7廠，原先規劃2026年量產SoIC及CoWoS。台積電預估，CoWoS先進封裝產能年複合成長率超過60%。

市場如何評估台積電今年第3季營運表現？

市場多數看好台積電可望釋出正面訊息，預期台積電第3季業績將延續成長趨勢，季增超過1成水準，全年美元營收將成長21%至26%；台積電第3季可望受惠蘋果（Apple）iPhone 16處理器，及高通（Qualcomm）和聯發科旗艦手機晶片訂單挹注，在人工智慧AI晶片高階晶圓出貨預期成長。

今年以來台積電股價表現如何？

台積電今年以來到7月11日新天價1080元，股價大漲超過82%，在7月4日股價觸1000元大關，終場收1005元，正式站上千元，7月11日終場收歷史新天價1080元，單日市值大增新台幣9076.7億元，總市值首次攻上28兆元。

台積電股價波動對於台股有什麼影響？

台積電市值是台股個股第1，權重更占加權指數比重超過3成，台積電股價波動牽動大盤表現。根據統計，到7月16日止，台積電單一個股市值新台幣27.36兆元，占台股總市值比重達35.7%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.2點，由於台積電股價高過千元，跳動單位為5元，對加權指數影響約40點。