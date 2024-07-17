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台灣大攜手智器科技 推出智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大「智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台」提升瓦斯業管理效能，降低40%人事成本。圖／台灣大提供
台灣大哥大「智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台」提升瓦斯業管理效能，降低40%人事成本。圖／台灣大提供

台灣大哥大攜手智器科技，推出「智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台」，瓦斯業者可透過物聯網雲端平台管理訂單，即時掌握營業數據，大幅降低40%人事成本，提用戶則可線上即時查看使用氣量，系統也會自動發出殘量告警，並透過線上預約送桶服務，平台採用「用多少算多少」的收費方式，相較於傳統依桶計價更具價格透明性，裝置還具備漏氣自動遮斷功能，大幅提升使用安全性。

據統計，台灣約有500萬桶裝瓦斯用戶，但用戶與瓦斯行長期面臨配送即時性不足、價格不透明、安全性擔憂等問題。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大哥大憑藉網路建置和平台管理開發的領先優勢，積極布局車聯網及智慧生活應用，且今年在物聯網營收相較去年同期也成長近七成。

瓦斯行業長期以來在訂單管理、鋼瓶資產、配送效率及人力調派上存在挑戰。台灣大表示，本次與策略合作夥伴推出智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台，助力傳統瓦斯業者打破傳統經營模式、輕鬆實現數位轉型，同時透過提升管理效率和降低人事成本，進一步增加獲利，為傳統產業帶來數位轉型新契機。

透過智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台，瓦斯業者能更全面地管理訂單、鋼瓶、客戶關係及計畫性配送，提升管理和配送效率，降低成本，並增強客戶關係管理品質；傳統桶裝瓦斯使用時常遇到剩餘量不明、價格不透明且安全偵測功能不足等問題，用戶可以透過物聯網雲端平台，即時掌握瓦斯使用量，並在存量不足時由系統自動提醒。

平台支援線上預約送桶與行動支付，每月統計使用度數並採用氣量計價收費，比傳統依桶計價更透明且精準。此外，在地震頻繁的台灣，瓦斯的漏氣監測相當重要，若遇漏氣，物聯網雲端平台可以立即發出告警，知會使用者和瓦斯行，也可與消防單位公用平台整合，保障使用安全性。

台灣大哥大 物聯網 雲端平台

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