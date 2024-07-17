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川普批台灣搶走美國晶片事業 劉大年：說法不公 但美未來作法恐調整

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
由於川普反對任何雙邊貿易協定，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，若再當選，目前台灣與美國談的台美21世紀貿易倡議不排除被波及。圖/本報資料照片 【作者：陳再興 檔名：L14601344.JPG 日期：20130319】【作者：UCD匯入，日期：2013-07-13，數位典藏序號：20130713000005767】
由於川普反對任何雙邊貿易協定，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，若再當選，目前台灣與美國談的台美21世紀貿易倡議不排除被波及。圖/本報資料照片 【作者：陳再興 檔名：L14601344.JPG 日期：20130319】【作者：UCD匯入，日期：2013-07-13，數位典藏序號：20130713000005767】

川普當選美國總統機率愈來愈高，學者認為，川普對台灣搶走美國晶片工作說法是先入為主的錯誤觀念，因為台灣晶片製造是靠自己的研發成果，而且政府幾乎沒有補助，川普只看成果不看過程非常不公平；由於川普反對任何雙邊貿易協定，若再當選，目前台灣與美國談的台美21世紀貿易倡議不排除被波及，而且未來若對全世界進口美國關稅加稅，台灣也會被增加課稅。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，川普去年7月接受福斯（FOX）專訪就已表示，台灣搶走美國生意，應該要課關稅，這一次更明確，不但說要保護台灣的話，台灣要付保護費，也再度表示台灣搶走美國晶片，並暗指美國晶片法案補助台積電，是美國給錢讓台灣在美投資是不對的，顯示川普如果當選，很多做法可能會調整。

劉大年指出，川普指台灣晶片搶走美國晶片事業，「是先入為主的錯誤觀念」，因為台灣製造生產晶片，是台灣研發成果，台灣不是對晶片補助國家，只有提供租稅優惠，川普說法對台灣並不公平，但川普只看結果不看過程，台灣晶片占美國九成，台灣是投入一方，不是被補助的一方。

至於是否會取消對台積電補助？劉大年表示，雖然川普認為美國晶片法案是錯誤的政策，但晶片法案是美國國會通過的法案，要推翻很難，而且已經實施。

劉大年分析，川普再上任後，思想沒有改變，就是以美國為核心，但是過去四年，國際情勢有很大變化，包括發生俄烏戰爭，地緣政治更明顯，川普可能會更要求供應鏈要以美國為核心，更要求在美國生產製造；另外對中國大陸投資管制會更加碼，也會對中國大陸課以更重關稅。

對於川普再次當選，「川普2.0」對台經貿政策會不會改變？劉大年認為，川普之前就表示，如果今年大選重返白宮，將撤銷總統拜登正在推動的太平洋貿易協定「印太經濟架構」，因為川普上一任就說不推動雙邊貿易協定，因此拜登與台灣目前進行中的台美21世紀貿易倡議可能也會被波及，進度變慢，甚至愛談不談，都不無可能。

其次，川普認為全世界都欠美國，因此揚言當選後對進口美國商品都要加徵10%關稅，近期台灣出口美國占比已經超過中國大陸，自然也避免不了，其中到底是否包括半導體，目前很難得知，「要看他目前說的，最後會做多少，這些都會讓全世界貿易秩序大亂，不只台灣，恐怕全世界都在想如何與川普第二任交往」。

由於川普反對任何雙邊貿易協定，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，若再當選，目前台灣與美國談的台美21世紀貿易倡議不排除被波及。圖/本報資料照片【作者：陳碧雲，日期：2022-01-26，數位典藏序號：20181128133915079】
由於川普反對任何雙邊貿易協定，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，若再當選，目前台灣與美國談的台美21世紀貿易倡議不排除被波及。圖/本報資料照片【作者：陳碧雲，日期：2022-01-26，數位典藏序號：20181128133915079】

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