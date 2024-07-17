AI PC熱潮當道 微軟策略副總：台灣是策略性合作夥伴

AI PC熱潮當道，微軟（Microsoft）新推出的Copilot Plus也帶來另一高峰。微軟公關策略副總裁Steve Clayton表示，Copilot Plus希望成為每個人工作上的助力，提供給大家從硬體到軟體最佳的融合體驗，而台灣有非常深厚的製造業及半導體業，一直是微軟策略性的合作夥伴，及非常仰賴的對象。

微軟上月宣布2款全新的Copilot+ PC在台上市。Steve Clayton表示，微軟在Copilot的理念是提供每個人實現更多可能性，包括提升工作效率，或是在教育及生活上的應用，像是Copilot每天早上會協助他收發郵件，或是替他回答女兒的問題等。而Copilot Plus跟Copilot一樣，也希望成為每個人工作上的助力，提供給大家從硬體到軟體最佳的融合體驗。

Steve Clayton指出，微軟共有22萬名員工在服務全球8億名用戶，每個人都在參與這項（AI）技術變革，即便這項技術可能是協助日常微不足道的小事情，但都是在展現這項技術的實力。

台灣高科技人才匯聚，微軟1989年成立分公司，近年各傳出將來台設立資料中心，而台灣對於微軟來說是什麼樣的角色，Steve Clayton認為，台灣一直是微軟策略性的合作夥伴，也是非常重視的市場。而微軟在台灣也有非常長遠及深厚的投資，尤其現在進入到AI產業，大家都知道台灣有非常深厚的製造業及半導體業，其實都是微軟長期合作及非常仰賴的對象。

Steve Clayton也說，在人才方面的培育，微軟2020年就在台灣宣佈20萬數位人才培育計畫，也非常高興在2023年提前宣佈達成這個目標。至於在台設立資料中心，主要也是希望將科技帶更多個人及組織。

對於各企業、用戶長期面臨的資安問題，Steve Clayton表示，微軟開發新產品首件事一定先著力於資安，微軟提供很多資安產品，從個人到企業，希望這些產品能幫助到用戶，近年猖獗的釣魚郵件也是用戶平常就要注意的。