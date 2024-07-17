工研院與日本東芝布局虛擬電廠 強化台灣電網韌性

工研院今天宣布，與日本東芝能源系統株式會社、台灣東芝電子零組件合作，共同研發及驗證虛擬電廠技術，以解決能源供需問題，是能源轉型過程中達成供需平衡與健全市場機制的重要工具，並能強化台灣電網韌性。

工研院院長劉文雄透過新聞稿表示，台灣地狹人稠的特殊地理環境，增添興建大型電廠的困難度，開發多元化電力來源和高效電網管理技術相當重要。

劉文雄說，虛擬電廠可解決能源供需問題，是能源轉型過程中達成供需平衡與健全市場機制的重要工具，此次工研院與日本東芝能源系統株式會社（Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation）、台灣東芝電子零組件（Toshiba Electronic ComponentsTaiwan Corporation）合作，將進一步推動虛擬電廠的創新應用，共同發掘新的商業模式。

工研院綠能所所長王漢英表示，工研院長期致力發展綠能科技、智慧能源管理與高效儲能解決方案，因應分散式電源發展，工研院打造「聚合多元資源」虛擬電廠驗證平台，利用網路通訊技術，將分散在各處可調度資源，如太陽光電、可調控負載用電、備援電力，以及儲能系統等進行整合，透過智慧預測與排程進行能源調配。

王漢英說，相關技術已結合工研院台南沙崙院區、六甲院區與儲能案場等資源，完成即時輔助服務與光儲整合運轉的試驗，並逐步擴大應用層面，整合規劃連鎖超市空調系統及電動公車，此次與東芝的合作，借重雙方經驗與技術，深入應用台灣市場。

日本東芝能源系統株式會社副社長河原慈大表示，東芝長期專注推動虛擬電廠概念、技術和服務，開發軟體配備市場價格、發電量等多種預測，以及結合多個市場交易策略的演算法與控制技術。