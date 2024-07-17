低基期+AI 需求助攻 ABF 三雄齊漲、景碩漲停飆19月高點
亞系外資看好AI的發展將推升ABF的需求成長，調高景碩（3189）評等至買進，目標價也調高到163元，市場更傳出景碩通過台積電（2330）AI晶片的ABF載板認證，擠進輝達供應鏈，基本面表現增強，加上股價基期低，17日再發動攻勢，股價開高後衝上漲停132元鎖死，創2022年12月以來、19個月新高。
台股17日開低，ABF三雄逆勢上漲，由景碩領攻，早盤以120.5元開出後衝上漲停132元，創下19個月來新高，漲停及市價排隊買單超過9,300張；欣興（3037）以平盤198元開出，一度拉升至217元，逼近漲停217.5元，盤中漲幅逾9%；南電（8046）除息第二天，早盤以185元開出後一度拉升至198.5元，順利完成填息，盤中漲幅逾6%。
亞系外資看好ABF將受惠於AI的需求，尤其看好ABF三雄中，欣興將是ABF AI領域最大贏家，重申買進評等，目標價由250元調高至279元；另外，亞系外資預估景碩今年第4季毛利率將成長至31.8%，且ABF產能利用率也將提高，同步調高景碩評等及目標價，由中立調高至買進評等，目標價則由106元調高至163元。
但是，南電卻遭到調降目標價，由203元調降至191元，重申中立評等。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言