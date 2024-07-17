低基期+AI 需求助攻 ABF 三雄齊漲、景碩漲停飆19月高點

亞系外資看好AI的發展將推升ABF的需求成長，調高景碩（3189）評等至買進，目標價也調高到163元，市場更傳出景碩通過台積電（2330）AI晶片的ABF載板認證，擠進輝達供應鏈，基本面表現增強，加上股價基期低，17日再發動攻勢，股價開高後衝上漲停132元鎖死，創2022年12月以來、19個月新高。

台股17日開低，ABF三雄逆勢上漲，由景碩領攻，早盤以120.5元開出後衝上漲停132元，創下19個月來新高，漲停及市價排隊買單超過9,300張；欣興（3037）以平盤198元開出，一度拉升至217元，逼近漲停217.5元，盤中漲幅逾9%；南電（8046）除息第二天，早盤以185元開出後一度拉升至198.5元，順利完成填息，盤中漲幅逾6%。

亞系外資看好ABF將受惠於AI的需求，尤其看好ABF三雄中，欣興將是ABF AI領域最大贏家，重申買進評等，目標價由250元調高至279元；另外，亞系外資預估景碩今年第4季毛利率將成長至31.8%，且ABF產能利用率也將提高，同步調高景碩評等及目標價，由中立調高至買進評等，目標價則由106元調高至163元。

但是，南電卻遭到調降目標價，由203元調降至191元，重申中立評等。