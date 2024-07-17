友達彭双浪：培養AI人才 須提供適合發揮工作環境
友達光電董事長彭双浪今天表示，台灣企業積極培養人工智慧（AI）人才，但工作環境卻不一定能夠有足夠的AI供其發揮，業界應改善工作環境讓員工發揮所長。
彭双浪在2024天下經濟論壇夏季場「FutureReady-韌性管理 預備未來」，分享友達雙軸轉型經驗。
他說，友達有相當高比例的員工到人工智慧（AI）學校受訓，友達更進一步讓受訓回來的員工在友達內部的「友達大學」進修，整合在AI學校所學，做內部的整合，提供AI的工作環境讓員工發揮。
他說，面板製程短則20天、長需40天，只能從管理節點做反應式的管理，等產出後再分析產品哪部分不良，進一步改善；但源自2013、2014從德國發動的工業4.0潮流升溫，友達2015年推智慧製造，有別於以往管理重視母數樣品數的方法，工業4.0時代憑藉著「大數據」投入預測式管理，3個月就能達到工業4.0標準。
彭双浪指出，2018年由6家企業捐助成立人工智慧（AI）學校，友達也是捐助者之一，順應趨勢潮流，友達到AI學校受訓學員就占整體學員1/10。
彭双浪談到自己接任友達總經理當時，公司虧損新台幣1160億元，主因面板業景氣循環變化大，加上中國傾國家之力推動面板產業，造成面板產業當時的困境；友達從規模競爭轉型價值競爭，從大量生產到小量多樣，現階段已從雙軸轉型邁向多元的經營型態。
他說，友達從2015年開始轉型，2018年見效，隨後經歷疫情，目前生產力已較2015年提升逾40%，利用AI節電，每年節電3.6%；從數位轉型，成功發揮價值管理成效。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言