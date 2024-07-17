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友達彭双浪：培養AI人才 須提供適合發揮工作環境

中央社／ 台北17日電

友達光電董事長彭双浪今天表示，台灣企業積極培養人工智慧（AI）人才，但工作環境卻不一定能夠有足夠的AI供其發揮，業界應改善工作環境讓員工發揮所長。

彭双浪在2024天下經濟論壇夏季場「FutureReady-韌性管理 預備未來」，分享友達雙軸轉型經驗。

他說，友達有相當高比例的員工到人工智慧（AI）學校受訓，友達更進一步讓受訓回來的員工在友達內部的「友達大學」進修，整合在AI學校所學，做內部的整合，提供AI的工作環境讓員工發揮。

他說，面板製程短則20天、長需40天，只能從管理節點做反應式的管理，等產出後再分析產品哪部分不良，進一步改善；但源自2013、2014從德國發動的工業4.0潮流升溫，友達2015年推智慧製造，有別於以往管理重視母數樣品數的方法，工業4.0時代憑藉著「大數據」投入預測式管理，3個月就能達到工業4.0標準。

彭双浪指出，2018年由6家企業捐助成立人工智慧（AI）學校，友達也是捐助者之一，順應趨勢潮流，友達到AI學校受訓學員就占整體學員1/10。

彭双浪談到自己接任友達總經理當時，公司虧損新台幣1160億元，主因面板業景氣循環變化大，加上中國傾國家之力推動面板產業，造成面板產業當時的困境；友達從規模競爭轉型價值競爭，從大量生產到小量多樣，現階段已從雙軸轉型邁向多元的經營型態。

他說，友達從2015年開始轉型，2018年見效，隨後經歷疫情，目前生產力已較2015年提升逾40%，利用AI節電，每年節電3.6%；從數位轉型，成功發揮價值管理成效。

AI 友達

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