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工研院與日本東芝簽署合作 共同研發虛擬電廠技術

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
工研院攜手日本東芝能源系統株式會社、台灣東芝電子零組件股份有限公司共同簽署策略合作夥伴協議書，台日雙方將共同研發及驗證虛擬電廠技術。（前排左起為簽約人台灣東芝電子零組件公司董事長塩出浩一、工研院綠能所長王漢英、日本東芝能源系統株式會社副社長河原慈大；後排左起為日本東芝集團副總裁暨執行董事池谷光司、工研院長劉文雄、日本東芝集團常務執行董事熊谷朋昭）圖／工研院提供
工研院攜手日本東芝能源系統株式會社、台灣東芝電子零組件股份有限公司共同簽署策略合作夥伴協議書，台日雙方將共同研發及驗證虛擬電廠技術。（前排左起為簽約人台灣東芝電子零組件公司董事長塩出浩一、工研院綠能所長王漢英、日本東芝能源系統株式會社副社長河原慈大；後排左起為日本東芝集團副總裁暨執行董事池谷光司、工研院長劉文雄、日本東芝集團常務執行董事熊谷朋昭）圖／工研院提供

為滿足台灣未來供電需求並強化電網韌性，工研院15日攜手日本東芝能源系統株式會社、台灣東芝電子零組件股份有限公司共同舉辦簽署策略合作夥伴協議書儀式，台日雙方將共同研發及驗證虛擬電廠技術，期盼借重雙方經驗與技術，深入應用於台灣能源市場。

工研院指出，為了實現2030年達到27~30%可再生能源比例的目標，未來幾年台灣將大幅增加再生能源的使用與開發，穩定電力的需求也將與日俱增，此次合作將有助於台灣應對急速增加的再生能源需求。

工研院綠能所長王漢英指出，因應分散式電源的發展，工研院打造「聚合多元資源」的虛擬電廠驗證平台，利用網路通訊技術，將分散在各處的可調度資源，如太陽光電、可調控負載用電、備援電力，以及儲能系統等進行整合，透過智慧預測與排程進行能源調配。

該技術已結合工研院台南沙崙院區、六甲院區與儲能案場等資源，完成即時輔助服務與光儲整合運轉的試驗，目前逐步擴大應用層面，整合規畫連鎖超市空調系統及電動公車。

院長劉文雄表示，該院長期致力於綠能科技、智慧能源管理與高效的儲能解決方案，並且協助政府與台電公司發展虛擬電廠應用方案，促成聚合商整合儲能與其他分散式資源，參與電網輔助服務以強化供電穩定性和系統韌性。

虛擬電廠不但是當前解決能源供需問題的一環，更是能源轉型過程中達成供需平衡與健全市場機制的重要工具，這次與日本東芝的合作，將進一步推動虛擬電廠的創新應用，共同發掘新的商業模式。

同時擘畫「2035技術策略與藍圖」於永續環境領域，發展智慧電網軟硬體、儲能等整合服務，以促進用戶資源整合，降低電力碳排放，創造環境永續的未來。

再生能源 工研院 電廠

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