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川普點名台灣需付保護費 地緣風暴再起 台積電股價應聲下跌
美國前總統川普接受《彭博商業周刊》專訪時，點名「台灣應該付美國保護費」。台積電ADR盤後應聲下跌1.3%，台積電今日開盤同步走跌，以1035元開出、下跌1.89%，早盤盤中最低來到1030元，跌幅2.36%，反映地緣政治風險將因川普保台態度轉變，成為干擾台股新變數。
儘管多數外資分析師在台積電法說會前仍給予正面評價，但稍早川普在遇刺仍勇敢高舉右手喊出奮鬥的表現，推升角逐下屆美國總統勝選機率下，川普接受《彭博商業周刊》專訪對於中共一旦犯台，美方是否會出手防禦台灣，似乎與現任總統拜登有著明顯不同看法。
雖然川普受訪時仍表示尊重台灣，但他點名台灣拿走美國幾乎100%的晶片業務。他說：「台灣沒有給我們任何東西」，他認為「台灣應該付給我們保護費」。
對於川普的發言，多數半導體業者並不苟同，尤其台積電創辦人張忠謀曾說過，美國晶片業能在全球占有很重要的地位，台灣扮演很重要的角色，現今輝達、超微、博通、邁威爾等大廠，也幾乎都靠台積電提供晶圓代工服務，擴大市場占有率，AI晶片龍頭輝達的執行長黃仁勳並多次強調說：「沒有台積電就沒有台灣！」連英特爾最近也都擴大下單台積電，代工生產最新的AI PC用中央處理器，台灣的重要性不言可喻。
業者指出，川普當然也知道台灣半導體產業的重要性，但畢竟地緣政治與經濟發展密不可分，川普如今點名要台灣支付保護費，這也意謂新一波地緣政治將考慮台灣主政者的智慧，台灣晶片龍頭台積電也得審慎考慮是否得加大美國布局，才能堵住川普掀起美國人不平的情緒。
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