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AI 和減肥藥題材都要 高科技基金抓緊長線投資契機

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

AI題材持續延燒之賜，美股近期表現銳不可擋，史坦普500指數和那斯達克綜合指數多次同創新高，費城半導體指數也在Nvidia、台積電（2330）等重量級企業領軍下持續創高，無獨有偶，在市場對GLP-1減肥藥需求保持強勁下，領頭羊諾和諾德(Novo Nordisk)、禮來藥廠(Eli Lilly)也維持強勁表現。AI和減肥藥持續獲市場矚目，它們也分別是科技、醫療保健領域的「創新」題材，若投資人能同時掌握此兩大創新，將可乘上長期趨勢順風。

富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，AI的重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年將是AI應用程式(App)和軟體年，另在醫療保健領域上，GLP-1藥物對人類生活的影響甚至可能大於AI，除了用於體重管理外，還能用於治療心臟病、中風、腎臟病、肝硬化等慢性疾病，甚至有可能用於預防菸酒和賭博成癮。

在主要科技大廠持續積極採購AI伺服器以訓練AI模型外，市場發覺AI觸角還正朝向終端，對AI PC與AI手機的關注度持續提高，在AI蓬勃發展下，Statista Market Insights(2024.3)預計至2030年生成式AI市場規模將超過3600億美元，複合年增長率(CAGR)達46.5%，另方面，IQVIA(2024.1)引述Patient Link數據指出，目前僅約2%肥胖人士接受藥物治療，潛力巨大，預計至2028年全球肥胖藥支出將達740億美元，複合年增長率(CAGR)約24-27%。

富蘭克林高科技基金著眼於「創新」概念，團隊認為「創新」不會只出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，佈局上持有Nvidia、微軟、蘋果、台積電ADR等AI概念股，且還持有諾和諾德、禮來藥廠兩家減肥藥龍頭股，一檔基金囊括市場最關注的市場主流，也反映團隊在「創新」領域上的積極佈局，魚與熊掌兼顧。

馬修‧摩伯格還認為，進入2024年之後，整個世界正以前所未有的速度改變，未來世界可能比投資人預期地更快到來。生成式AI與大型語言模型(LLM)技術能提高生產力，這是社群媒體和行動通訊無法做到的，相信AI的進步應會有利於整體經濟發展。

而肥胖已經超越飢餓成為公衛問題，但現在我們已經取得了進展，GLP-1藥物的影響不僅侷限於改善生活品質，還會影響其他產業。我們相信，我們正接近第三次工業革命的結束和第四次工業革命的開端，因此將持續投資於長期成長的創新型公司，這些公司可望在未來3年、5年、10年內將實現複合營收、獲利、自由現金流量、可持續的競爭優勢。

AI 台積電

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