安聯投信：聚焦 AI、主動式多重資產 掌握557幸福密碼

時序進入2024下半年，隨著市場有望步入利率轉折，加上創新科技帶動的契機與政策商機，許多領域可望成長重新加速，其中企業獲利改善和AI創新帶動的需求持續增溫與擴散，為兩大挹注下半年市場續航力的重要關鍵。

安聯投信表示，面對AI大趨勢來襲，不但只有科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位；故建議在快速變化經濟環境中，長線參與這股大趨勢，可聚焦AI、主動式多重資產策略，掌握幸福密碼557，也就是以股五債五、主動式多重資產策略，掌握七類收益來源。

今年以來，全球市場在AI大趨勢浪潮推波助瀾下，受惠程度較高的市場表現相對亮眼，包括費城半導體、日股與台股漲幅上看二到三成。安聯投信表示，AI涵蓋的範圍很廣，光是生成式AI，10年內商機就上看1.3兆美元，年複合成長率超過40%。以AI收益成長多重資產策略為例，其中資本利得部分有股票資本利得、可轉債資本利得、公司債資本利得；股債利息部分有公司債債息、可轉債債息、股票股利；在權利金部分，有掩護性買權；換言之，可以上述七類收益，在變動市場中掌握更多潛在多元收益。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，未來10-15年，產業進入AI轉型時代、甚至是AI升級時代，隨著AI大趨勢席捲，不只是科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位。

莊凱倫表示，全球市場面臨去全球化、數位化與地緣政治等多重挑戰。受惠於全球目光都集中在A技術所帶來的產業轉型與新契機，不只局限於科技業，包括傳產等也開始思考如何將AI應用落地到數位化的轉型上。預期在AI應用逐漸百花齊放、在相關資本支出與基礎建設需求增溫帶動下，有望落地後進而帶動產業成長規模。挹注相關主題產業長期成長動能。

展望下半年，莊凱倫表示，面對政策轉向在即，部分股市創下新高，除了因外部政經情勢雜音干擾程度緩解所致，同時也是受穩健基本面所支撐。另方面，從企業端來看，預期去年領先的產業有望維持強勁的獲利成長，許多領域企業獲利成長今年亦有望重新加速，後續整體環境料將繼續有利風險資產表現，市場漲幅的擴散亦提供參與輪動行情的投資機會。

其中在貨幣政策部分，莊凱倫表示，美國聯準會再一次升息可能性不大，但美國穩健經濟表現，讓降息遲遲沒有啟動； 再來看通膨數據，消費者物價指數CPI，扣掉比較難以壓抑的住房通膨年增率，目前大概落在2%附近。另據國際貨幣基金IMF今年4月預測，全球在2024、2025都有3%以上經濟成長率，值得注意的是，美國經濟比預期的更有韌性，經濟成長預測數據是往上修。

針對AI投資契機與各階段型態，莊凱倫表示，目前產業成長主軸仍以AI為最重要主題；以AI為例，AI競賽進入第二階段，獲利模式決定後續動能。目前AI需求以雲端服務商為主力，隨著主要服務商資本支出展望重回成長軌道，AI伺服器需求有望延續，支撐晶圓代工成長；此外各業者自行設計晶片趨勢，亦有助於支撐ASIC晶片設計服務需求；其他如材料及元件、網通等在AI發展過程中亦都是不可或缺的重點。

在機會面，莊凱倫表示，考量AI在更多領域應用，協助開發、訓練和部署AI模型的雲端服務需求將持續增長，從評價面以及AI發展所需的基礎服務著眼，近期在雲端平台、雲端基礎服務領域進行布局，隨著更多公司投入建立自己的人工智慧基礎設施，預料AI人工智慧技術將進一步和產品及服務結合，也有望帶動網路和儲存設備需求增長。

莊凱倫表示，人工智慧的爆炸性成長將有助於將投資動能擴散到全球的雲端供應商、政府和企業；另方面，有望看到降息在今年底左右啟動，貨幣政策正常化背景應有利於經濟及企業獲利成長復甦，特別是科技之外的產業和中小型企業。

至於評價面，莊凱倫分析，擔心太晚上車？AI發展仍在早期階段，AI泡沫基本上是沒有的，因為現在上漲的個股，背後都有獲利支撐，相較於2000年科技泡沫，現在股價上漲的企業都有獲利來源；以美股標普500為例，儘管歷經上半年漲勢，現階段本益比仍遠低於2020/2021年；受惠於看好獲利成長性及前景明確性，預料在科技與AI相關類股動能有望延續到2025年推波助瀾下，預估獲利成長性有助於緩解是否漲多的疑慮。