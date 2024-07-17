瞄準 AI 投資即戰力 創新科技大展實力

美國聯準會主席鮑爾國會聽證發言釋放鴿訊，美國6月CPI放緩，加上台積電（2330）第2季財測達標，帶動台股7月11日再創歷史新高，FED主席發言強化市場對於降息的預期，今(2024)年上半年台股大漲，雖然歷經波動，但也居高不下， AI概念股幾乎已漲過一輪，AI進入日常生活的速度比預測中更快，AI相對應的各大軟硬體廠商，正以加速彼此的合作速度飛躍式的成長，而這一切都只是剛剛才開始，根據數據公司Statista的預測，AI產業到2030年複合成長率高達28%。如果投資人相信AI具有明確發展趨勢及未來，此時更無需在意市場波動加劇，在己身風險承受度範圍內，建立AI長期投資部位，回檔最佳策略反而是大膽買進創新科技AI相關標的。

台積電7月18日法說會在即，根據彭博統計各單位預估，2024年台積電全年EPS大約40元，以疫情前高點30倍本益比來計算，台股後續表現值得期待；此外2025年資本支出預估增加至331億美元，有利於推動上游供應鏈強勁需求。台積電2奈米晶片將於下週試產，大客戶蘋果也預計2025年導入2奈米製程晶片，因此iPhone17系列將有機會先行導入使用。

隨著晶片製程進入「埃米時代」，相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高，如台積電今年4月於北美技術論壇發表A16製程，結合台積電晶背供電超級電軌(Super Power Rail)技術，運算速度提供但功耗進一步降低15$pe 20%，此外，目前台積電積極擴產的CoWoS先進封裝，將光連結直接導入封裝中(CPO)，美國七大科技巨頭皆率先採用，因此隨著AI持續往終端應用滲透，應用層面越來越廣，對於晶片效能要求也來越高，台積電製程技術領先全球下，台股相關CoWoS、CPO等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠。另一方面，根據台積電ESG報告指出，2030年目標是在地化採購比率達原物料50%、零配件68%、後端設備達38%；隨著供應鏈在地化，過去長期依賴國外廠商的半導體材料，如先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等台廠也逐漸嶄露頭角，未來業績成長指日可待。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，回顧台股今年以來表現，截至2024年7月9日，加權指數累積上漲6,046點，其中貢獻大盤漲幅最多的前3名個股，就是大家熟悉的台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454），一共貢獻約4,532點的漲幅，其餘4~10名則分別是廣達（2382）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、台達電（2308）、中信金（2891）、日月光投控（3711）及華城電機（1519），可以發現前十檔股票中電子股就占六檔，且這六檔今年以來的股價表現相比大盤走勢也毫不遜色，可以說如果要總結2024年迄今台股表現，「電子權值股制霸」就是最佳代表詞。

台股表現如此火熱，許多公司的股價也已上漲到相對昂貴價位，最好的例子莫過於剛晉升千金股的台積電，以及7月8日剛成功填息的千金股聯發科，這兩檔股票買一張動輒新台幣100多萬元，對一般投資人而言，無論是定期定額還是單筆投資都是不小的負擔。相較之下，隨著近年ETF市場快速發展，許多新成立的ETF普遍價格更加親民，透過選擇「含積/含聯」高的ETF來參與這兩家公司的成長，也逐漸成為投資人的首選。

根據統計台灣54檔台股ETF，若以台積電+聯發科的比重由高至低排序，前十名分別為0052、006208、0050、006203、0053、0057、00692、00904、00935及00690，占比約在46%~68%不等，而當中股票代號以005開頭及部分006開頭的六檔ETF，由於成立時間較早，淨值皆已超過或非常接近100元，換算下來一張十幾萬元，其實也是不低的價格。相較之下剩餘四檔ETF成立時間較晚，淨值皆處於100元之下，其中又以00904及00935淨值僅19或20出頭塊最為親民，換算下來一張兩萬多塊的價格，一般投資人也更容易接受。