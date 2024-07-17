宏碁在地深耕 擴大產品線

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）董事長陳俊聖操盤下，宏碁在印度商用PC市場拿下龍頭寶座，在消費性電腦領域也急起直追，並擠進印度PC市場前三大，同時，宏碁在當地產品線已擴展至伺服器、家電，發展至今，印度已成為宏碁僅次於美國的第二大市場。

陳俊聖曾指出，今年宏碁重點市場就是印度。因為現在全球成長動能在印度市場，當地現在情況就像20年前的中國大陸一樣，而現在要成長就要看印度。

宏碁在印度主攻商用市場，在朋迪治里市設有自有工廠，該廠生產桌機超過20年，近年更開始在印度製造筆電、All-in-One電腦及平板。宏碁在印度商用市場主要客戶包括保險公司、銀行等金融機構，以及政府及教育機構。原本宏碁在印度與當地公司合資，後來宏碁買下全部股份，當時生意基礎都在商用市場，近年開始擴展到消費領域。

宏碁印度相對商用業務的強勢，在當地消費性PC領域市占率僅為低個位數，因此，宏碁2024年印度目標市占率要朝向雙位數邁進。目前宏碁旗下電腦產品線，涵蓋輕薄、電競、教育及商用領域，能滿足不同面向的生活型態。

靠著長期深耕印度，宏碁電腦今年第1季以市占率15%，躍居印度PC市場前三名，年成長率更以29%遠高於業界均值3%，顯示宏碁自商用市場反攻消費市場策略，已取得一定進展。

此外，宏碁旗下負責伺服器業務的子公司安圖斯科技及操盤家電的宏碁智新也在印度設點，持續擴大集團在當地量能。宏碁智新與印度製造商Dixon Technologies日前簽訂備忘錄（MOU），旗下一系列消費性電子產品將落實當地製造。

印度 宏碁 消費

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