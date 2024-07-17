三星HBM產品開始供貨 代理商至上、擎亞喜迎商機

三星高頻寬記憶體（HBM）布局傳出好消息，傳出其HBM3e已獲輝達（NVIDIA）認證，預計本季開始供貨，並全力投入HBM生產，助攻DRAM市況之際，三星兩大代理商至上（8112）、擎亞（8096）跟著旺，都將受惠三星最新HBM產品開始供貨帶來的強勁商機。

AI伺服器應用正逐步提高滲透率，使得HBM市場需求強勁，三星先前落後同業，如今可望後發先至。市場預期，至上與擎亞都是三星主要代理商，雖然負責供貨給不同客戶，但後續都有望受惠於三星HBM3e開始搶市的客戶端拉貨效應。

至上認為，HBM排擠了記憶體原廠在其他產品的產能供給，目前看來，即便消費性市場需求似乎沒有這麼好，但AI伺服器需求強，看好AI相關邊緣裝置應當會帶動換機需求。

至上提到，在其伺服器應用業務中，AI伺服器約占三分之二，一般伺服器占三分之一，由於需求強勁，AI伺服器占比可能還會提高，整體伺服器應用需求可能一路旺到年底，甚至延續到明年。

擎亞先前於股東會也透露，今年營運主要成長動能在記憶體相關業務，該公司前兩季已有來自三星的HBM2e營收獻，HBM3e則應會在下半年開始出貨，從該領域客戶拉貨狀況來看，預期營收會逐季走升。