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攜手印度夥伴 宏碁重返智慧手機市場…年產能喊拚100萬支

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照

時隔八年，宏碁（2353）集團即將重返智慧手機市場，攜手印度合作夥伴Indkal Technologies，雙方簽署品牌授權協議，Indkal將在幾個月內於印度市場設計、生產和銷售多款「Acer」品牌的智慧手機，鎖定中低階市場，計劃每年生產100萬支手機，並很快將提高產能。

外電報導，宏碁與Indkal簽署品牌授權協議，Indkal將在幾個月內於印度設計、生產和銷售多款宏碁品牌的智慧手機。Indkal為印度本土廠商，公司總部設於班加羅爾（Bangalore），以製造消費電子產品聞名當地。

目前該合作計畫僅限於印度市場。根據雙方協議，Indkal將利用宏碁品牌知名度及其自身製造專業搶攻印度智慧手機市場份額，計劃每年生產100萬支手機，並很快將提高產能。

宏碁重返手機市場
宏碁重返手機市場

雙方計畫推出的智慧手機價格範圍為1.5萬盧比至5萬盧比（新台幣約5,850至19,500元），避開入門級市場，鎖定中低階手機需求，並將透過實體和線上通路進行銷售。

新手機預計將擁有高端處理器，先進的相機和軟體技術，全部在印度製造，符合當地政府「印度製造」計畫，Indkal計畫申請向政府申請生產連結激勵計畫（PLI）。

Indkal與宏碁早有合作前例，宏碁先前在印度推出智慧電視，就是宏碁將「Acer」品牌授權給Indkal，目前Indkal操盤宏碁智慧手機、家電及智慧電視產品。

在智慧手機產業爆發的年代，宏碁曾推出自家品牌智慧手機，惟最終該事業虧損連連，宏碁選擇「斷臂求生」，雖然並未正式宣布退出手機領域，但2016年之後，已幾乎看不到宏碁推出全新手機產品。如今宏碁採用品牌授權方式，攜手Indkal重返智慧手機市場，希望能在持續成長的印度手機市場裡「分一杯羹」。

印度手機市場目前仍由陸系品牌稱霸，包含小米、Oppo、Vivo等占據印度過半市場，三星在當地也僅排老三位置。印度目前手機主流價格帶為7,000盧比至2.5萬盧比（新台幣約2,730至9,750元），占市場七成銷售。

分析師認為，宏碁在印度PC市場有強大的品牌影響力，跨入手機市場對宏碁而言具有戰略意義，宏碁有望在印度市場取得一席之地。


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