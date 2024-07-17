鴻海深耕技術 鞏固領先地位
鴻海（2317）持續深化前瞻技術研發，旗下鴻海研究院昨（16）日宣布，將探討生成式AI技術在圖像及語言處理等方面的突破，並將展示最新研究成果，以及AI技術如何應用在智慧製造、智慧電動車與智慧城市等三大平台，以先進技術，鞏固鴻海集團在AI伺服器的領先地位。
為歡慶鴻海成立50周年，鴻海研究院將舉辦「AI NExT Forum」，今年論壇特別以「鴻海50年‧智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題，邀請包括零一萬物執行長兼創新工場董事長李開復、澳洲蒙納許大學資訊學院教授蔡劍飛等多位國內外重量級專家學者齊聚一堂，共同探討生成式AI等前瞻科技，將如何改變未來的生活與工作模式。
鴻海認為，AI這幾年在技術上有重大突破，包括用於文字生成的ChatGPT和用於影片生成的Sora等大型生成式AI模型，不僅加速企業及組織在AI的應用，同時也對社會和經濟帶來巨大的影響。然而，大型生成式模型通常需要使用數萬億個Token和數千億個參數進行訓練，導致了巨大的運算資源和能源消耗。
隨著大型生成式AI模型規模的不斷擴大，如何使訓練的過程更加高效節能，並且可即時應用在辦公室、智慧工廠、金融及醫療等各場域，訓練和推理的效率變得更加重要。
鴻海研究院將攜手鴻海集團三大平台，發表最新研究成果與創新應用，今年的論壇也將揭示鴻海研究院與集團三大平台最新研究成果。
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