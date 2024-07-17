和碩賣立訊股 獲利3.8億

和碩（4938）昨（16）日公告再次處分大陸紅色供應鏈指標廠立訊精密持股，本次共賣出430萬股立訊股票，處分利益人民幣8,582萬元（約新台幣3.87億元）。累計7月以來和碩已兩次賣立訊股票，獲利合計約8.64億元。

和碩公告透過旗下昌碩科技（上海）處分立訊持股，每股價格為人民幣42.7元（約新台幣193元），交易總金額約人民幣1.84億元（約新台幣8.28億元），處分原因是實現投資收益。

迄目前為止，和碩仍持有立訊股票2,984萬5,105股，換算金額約新台幣50.7億元，持股比率為0.41%。

和碩本月9日才剛宣布處分570萬股立訊持股，當時每股價格為人民幣41.31元（約新台幣186元），交易總金額人民幣2.35億元（約新台幣10.62億元），處分利益4.77億元。

累計和碩近期兩次賣立訊股共獲利8.64億元，並將於本季列入業外收益，惟因立訊股票先前已列入和碩金融資產評價利益，故最後實際入帳和碩業外收益金額仍待公司公布。

和碩長期持有立訊股票，惟近年立訊持股成為和碩財報中較不穩定的因素，主要是立訊股票一旦波動劇烈，就會影響和碩業外收益中金融評價，讓和碩單季獲利不時出現大幅波動情況。

對於立訊持股，和碩先前強調是純財務投資，「視市場狀況隨機調節持股」。和碩董事長童子賢曾表示，和碩財務投資是看該公司的本質，不做投機性追逐，仍認為立訊「本質還不錯」。

童子賢與立訊董事長王來春相識多年，即便和碩與立訊是競爭對手，童子賢不諱言與王來春私交甚篤，讓和碩很早就投資立訊，和碩先前也多次進出立訊股票。