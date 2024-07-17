聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為露口風 三折手機來了…售價上看9萬元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為消費者業務CEO余承東首次對外透露華為新一代三折手機的規劃。 （路透）
華為消費者業務CEO余承東首次對外透露華為新一代三折手機的規劃。 （路透）

華為消費者業務CEO余承東首次對外透露華為新一代三折手機的規劃。他自豪的表示，這款產品是業界普遍認為難以實現的，但華為經過五年的研發，終於即將推出。

大陸科技網站「站長之家」報導，余承東是與電商主播董宇輝共同主持一場直播活動期間，討論華為手機和研發相關話題時介紹，這款三折手機採用創新的內外折方案，配備雙鉸鏈設計，預計螢幕尺寸將達到約10吋。

余承東指出，這種全新的設計不僅將徹底改變手機的使用方式，還將拓寬手機的使用場景，甚至在完全展開後能媲美平板，滿足一些基本的辦公需求，如文字和表格處理。

業界最新消息傳出，華為這款三折手機將在9月發表，屆時將與蘋果的iPhone16系列形成激烈的市場競爭。儘管預計華為三折手機的售價將非常高昂，甚至起售價可能接近人民幣2萬元（約新台幣9萬元），遠超過iPhone的售價，但更多地體現華為在大陸國產頂級技術和創新上的展示。

財聯社報導，由於傳統智慧手機領域缺乏創新、銷售持續低迷，不斷帶來新氣象的折疊機已成智慧手機賽道唯一保持高增長的細分賽道。根據調研機構Counterpoint Research發佈的資料，今年第1季，大陸折疊手機出貨量年增48%。

不過，儘管出貨量增速相對明顯，但折疊機的基數很低，整體市場規模仍小。相較於傳統智慧手機整體動輒10億支的銷售量，集邦諮詢預估，2024年折疊手機出貨量約1,780萬支，占智慧手機市場僅約1.5%，由於高維修率、高售價的問題待解決，預計至2028年占比才有機會達到4.8%。

大陸半導體顯示產業諮詢顧問公司CINNO Research資深分析師劉雨實認為，目前折疊機市場發展的難點在於技術瓶頸的突破、成本的有效控制、軟體生態的完善以及消費者認知的提升。一旦這些難點得到解決，折疊機市場有望進入快速成長期，實現真正的市場爆發。

智慧手機 華為

延伸閱讀

寧願部分虧損…大陸刻意壓低稀土價格 外媒：助攻電動車開拓國際市場

宏碁「Acer」品牌智慧手機 今年印度重出江湖

華為手機曾經的全球第一 兩個季度就被美國「幹下來」

華為上海研發中心 年底運營

相關新聞

三星產能大挪移 排擠效應掀漲價潮…DRAM族旺

供應鏈透露，已接獲三星通知，其高頻寬記憶體（HBM）產品HBM3e通過輝達（NVIDIA）認證，預計本季開始供貨，並將提...

華為露口風 三折手機來了…售價上看9萬元

華為消費者業務CEO余承東首次對外透露華為新一代三折手機的規劃。他自豪的表示，這款產品是業界普遍認為難以實現的，但華為經...

三星攜手聯發科 衝刺手機應用

三星積極拓展高頻寬記憶體（HBM）量能之際，也全力強化既有記憶體產品在手機等終端行動裝置滲透率，昨（16）日宣布，已針對...

三星HBM產品開始供貨 代理商至上、擎亞喜迎商機

三星高頻寬記憶體（HBM）布局傳出好消息，傳出其HBM3e已獲輝達（NVIDIA）認證，預計本季開始供貨，並全力投入HB...

鴻海雲端營收占比明年衝50% 躍AI伺服器龍頭

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器量產倒數計時，相關產品單價是傳統伺服器十倍以上，成為推...

鴻海深耕技術 鞏固領先地位

鴻海持續深化前瞻技術研發，旗下鴻海研究院昨（16）日宣布，將探討生成式AI技術在圖像及語言處理等方面的突破，並將展示最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。