三星攜手聯發科 衝刺手機應用

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導

三星積極拓展高頻寬記憶體（HBM）量能之際，也全力強化既有記憶體產品在手機等終端行動裝置滲透率，昨（16）日宣布，已針對可搭配聯發科（2454）下一代手機晶片的最新行動記憶體LPDDR5X DRAM，完成效能驗證。

由於聯發科目前還尚發表下一代5G旗艦晶片天璣9400，三星的宣告，讓外界更關注後續天璣9400上市時間。

三星的LPDDR5X DRAM，執行速度提高，效能比上一代改善超過25％，將可搭配第4季將推出的天璣9400晶片。業界人士表示，這代表手機品牌廠之後若選用天璣9400為主晶片，可以同時選擇三星LPDDR5X DRAM為新機內的行動記憶體配套方案。

三星最新的LPDDR5X DRAM標榜能延長行動裝置的電池壽命，並提升裝置內AI功能的速度，例如語音轉文字生成，不必透過伺服器或雲端存取。

根據韓國經濟日報的報導，聯發科無線通信事業部總經理徐敬全指出，三星LPDDR5X DRAM上看10.7 Gbps的執行速度，讓聯發科即將推出產品的AI功能與效能，可達到前所未見的水準。

DRAM 三星

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