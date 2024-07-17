華為三折機呼之欲出 台鏈富世達、兆利吃補
華為首款三折機呼之欲出，由於比現有市面上主流折疊機多一次折疊需求，推升關鍵零組件軸承用量同步增加，台廠當中，富世達（6805）、兆利（3548）均為華為折疊機軸承供應商，受惠大。
業界人士分析，相較於目前主流的雙折疊機，三折疊機的螢幕將更大，而且依然可透過折疊的方式縮小體積，在需要擴大螢幕時，亦可輕鬆展開，進而讓用戶不再需要額外添購平板，一機就能滿足所有日常、工作、娛樂等用途，也因多了一折，有助軸承零組件出貨量增長。不光是軸承採購量大幅增加，華為去年第4季在可折疊面板的採購量也快速激增，且首度單季超越折疊機霸主三星，凸顯華為在折疊機市場的競爭力不容小覷。
目前華為折疊機軸承零組件主要供應商為兆利與富世達，而華為過往新機推出後，均挹注二家台灣軸承供應商業績走揚；其中，富世達今年6月營收6.12億元，月增22.4%、年增26.5%，單月營收創新高；兆利6月營收7.09億元，月增3.1%、年增2.7%。
華為發展折疊機時，每年在中國大陸市場銷售量僅100多萬支，去年翻三倍成長，銷售量來到近300萬支。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言