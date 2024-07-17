華為三折機呼之欲出 台鏈富世達、兆利吃補

華為首款三折機呼之欲出，由於比現有市面上主流折疊機多一次折疊需求，推升關鍵零組件軸承用量同步增加，台廠當中，富世達（6805）、兆利（3548）均為華為折疊機軸承供應商，受惠大。

業界人士分析，相較於目前主流的雙折疊機，三折疊機的螢幕將更大，而且依然可透過折疊的方式縮小體積，在需要擴大螢幕時，亦可輕鬆展開，進而讓用戶不再需要額外添購平板，一機就能滿足所有日常、工作、娛樂等用途，也因多了一折，有助軸承零組件出貨量增長。不光是軸承採購量大幅增加，華為去年第4季在可折疊面板的採購量也快速激增，且首度單季超越折疊機霸主三星，凸顯華為在折疊機市場的競爭力不容小覷。

目前華為折疊機軸承零組件主要供應商為兆利與富世達，而華為過往新機推出後，均挹注二家台灣軸承供應商業績走揚；其中，富世達今年6月營收6.12億元，月增22.4%、年增26.5%，單月營收創新高；兆利6月營收7.09億元，月增3.1%、年增2.7%。

華為發展折疊機時，每年在中國大陸市場銷售量僅100多萬支，去年翻三倍成長，銷售量來到近300萬支。