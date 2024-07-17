FWA商機爆發 台鏈沾光

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球5G蓬勃發展，愛立信認為，固定無線接入（FWA）將成為5G第二大應用，預估FWA連接數將從2023年底的1.3億，成長至2029年的3.3億。法人看好，美國、印度等電信業者持續拓展5G FWA業務，可望推升聯發科、達發、智易、中磊、啟碁等供應鏈出貨。

愛立信預期， FWA將成為全球電信營運商第二大關鍵5G應用，僅次增強型行動寬頻。愛立信調查全球310家電信商中，有241家提供FWA服務，其中有128家（占總數的53%）提供5G FWA服務，年成長率29%。

隨著電信商態度愈來愈積極，5G FWA比重也快速提升。愛立信預估，全球有40%電信商提供按網速收費的5G FWA方案服務，過去一年中成長近50%，芬蘭及印度的兩家電信商已經推出基於5G獨立組網SA的高級FWA服務，美國的FWA連接數量從去年第1季的500萬，提升至一年後近900萬。

愛立信預估，FWA連接數將從2023年底的1.3億，2029年增至3.3億，5G將占FWA的連接數達85%。台灣廠商近年也積極搶進5G FWA供應鏈，包含晶片業者聯發科（2454）、達發，網通廠智易、啟碁、中磊、合勤控、康全、正文、神準等。

法人觀察，印度電信業者積極布局5G FWA，今年採購量約千萬套，明年可望維持千萬套水準，聯發科提供5G FWA晶片，達發則為後端光纖連網晶片，智易、啟碁、中磊、合勤控、康全、正文、神準提供室內及室外5G設備，康全則取得5G網路連接家戶的中繼接取產品訂單，預料都將受惠。

5G 愛立信 達發

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