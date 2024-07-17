愛立信：全球5G用戶衝56億 AI帶動換機潮

電信設備大廠愛立信昨（16）日發布最新《愛立信行動趨勢報告》，看好智慧手機復甦及AI帶起換機潮，上修全球5G用戶數預估，由原預期2029年的53億增至近56億，調幅約5.6%，顯示全球5G蓬勃發展盛況更勝預期。

愛立信看好全球5G未來發展，尤其東北亞5G用戶數快速強勁成長，是全球發展最快速的地方，2023年新增2.34億，總數超過9億，滲透率僅次於北美地區、達41%。隨全球5G用戶數持續揚升，預估固定無線接入（FWA）2029年將成為5G第二大應用案例（僅次於增強型行動寬頻）。

《愛立信行動趨勢報告》重點

愛立信認為，隨著智慧手機市場的復甦，以及AI可能帶來的換機潮，終端裝置生態系擴大支援5G獨立組網（SA）技術，將運用5G完整潛力，發展差異化服務。

台灣方面，5G開台已屆滿四年，根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，台灣5G用戶數突破900萬。愛立信預計，到2029年底，5G將成為主流的行動接取技術，包含台灣在內的東北亞5G用戶數將達18億。

台灣釋出第一階段5G頻譜已經過了四年，未來5G頻譜規畫未明。愛立信建議，政府規劃頻譜應該可參考用戶及用量成長速度。

愛立信指出，全球目前約有300家電信商提供5G服務，其中約50家已推出5G獨立組網（SA）服務。全球5G用戶數持續成長，愛立信統計，2024年第1季全球5G用戶數約新增1.6億，用戶總數突破17億，預計2024年全年將新增近6億用戶。

愛立信研究人員預測， 2029年末5G用戶數將接近56億，除中國大陸之外，全球5G人口覆蓋率預期增加一倍，從2023年末的40%，提高至2029年末的80%，屆時5G用戶數將占行動用戶總數約六成。

愛立信分析，從地區來看，預計2029年底，北美地區的5G用戶數將達4.3億，將占用戶總數的90%，印度的5G用戶數則將從2023年底的1.19億成長至約8.4億，滲透率從原本的10%提升至65%。

愛立信觀察，電信商也開始布局5G中頻，全球約25%的基地台部署5G中頻，中國大陸以外的5G中頻段人口覆蓋率已達到35%，在北美和印度的中頻段覆蓋率分別達到85%和90%。



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