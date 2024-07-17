鴻海雲端營收占比明年衝50% 躍AI伺服器龍頭

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器量產倒數計時，相關產品單價是傳統伺服器十倍以上，成為推升鴻海2025年業績爆發的主力產品。 圖／聯合報系資料照
搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器量產倒數計時，相關產品單價是傳統伺服器十倍以上，成為推升鴻海2025年業績爆發的主力產品。 圖／聯合報系資料照

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器量產倒數計時，相關產品單價是傳統伺服器十倍以上，成為推升鴻海2025年業績爆發的主力產品。業界估，明年鴻海（2317）雲端網路部門占整體營收比重將達45%到50%，創新高，取代以iPhone為主的消費智能產品部門，成為最大營收貢獻產品。

2007年以來，iPhone代工是鴻海集團業績增長主力產品，隨著明年相關業務被AI伺服器與網通產品取代，為18年來首見，意味鴻海轉型成為AI伺服器龍頭廠商。

鴻海向來不評論業界對於出貨與財務預測。另外，有消息傳出，GB200 Bianca模組（兩個Blackwell GPU和一個Grace CPU）運算板面臨過熱問題，若無法即時解決，恐導致GB200 NVL 36機櫃交貨進度延後。不過，供應鏈人士表示，並沒有這樣的問題，目前進展順利。

鴻海AI伺服器業務展望
鴻海AI伺服器業務展望

鴻海董事長劉揚偉高度看好AI為集團帶來的正面效益，強調AI伺服器將是集團下一個兆元營收產品，今年鴻海AI伺服器在集團整體伺服器占比可提升至四成，AI伺服器營收成長幅度超過四成。

劉揚偉預估，2025年鴻海AI伺服器營收目標超過1兆元，帶動2025年整體營收有機會突破7兆元，再創新高。

劉揚偉也引述研究機構的預估指出，資通訊（ICT）產業的市場規模將近1兆美元，AI產業在七到八年之內，就會超過1兆美元的規模，其中硬體占比超過一半，這部分正好是台灣廠商，更是鴻海可以發揮的地方。所以未來幾年，鴻海看到的AI新興產業，確實可以帶來很大的貢獻，也會帶動鴻海雲端網路產品營收與占比明顯提升。

外資認為，GB200將占鴻海2025年營收比重20%到25%，推升鴻海雲端網路部門占整體營收比重，由2024年的30%，提升到2025年的47%，同時，蘋果的產品占鴻海營收比重，將由45%到50%，在2025年將到40%以下。而鴻海也將成為AI伺服器主力供應商，而不再只是蘋果主力供應商。

業界估計，GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價180萬美元；GB200 NVL72伺服器機櫃售價更高達300萬美元，鴻海坐享大單，大幅挹注營收。


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