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臻鼎子公司先豐通訊與先豐投資合併 簡化投資架構、降低營運成本

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）16日代子公司先豐通訊股份有限公司及先豐投資股份有限公司公告，董事會決議通過簡易合併案，公司說明簡化投資架構、降低營運成本。

依據公告，合併存續公司：先豐通訊股份有限公司 ，合併消滅公司：先豐投資股份有限公司。臻鼎提到，先豐通訊股份有限公司為本公司100%持股子公司，先豐投資股份有限公司為先豐通訊股份有限公司100%持股子公司，此吸收合併不影響股東權益。

公告提到，預定合併基準日為113/08/15，並授權董事長視實際狀況需要調整之，存續公司/主要營業項目：無線通信機械器材製造、銷售、批發，消滅公司/主要營業項目：一般投資。

先豐 臻鼎

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