旺宏對台灣半導體業貢獻良多 卓揆按讚
行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文16日參訪記憶體大廠旺宏（2337）新竹總部，盛讚旺宏在台灣半導體產業與先進技術研發的貢獻，以及近年積極培育人才，為產業向下扎根的努力。
卓榮泰、吳誠文與新任竹科管理局局長陳宗權一行16日下午到訪旺宏廠區，由旺宏董事長吳敏求親自導覽「創新產品與技術展示館(Show Room)」，說明半導體「點矽成金」的繁複製作過程。
一行人並參觀望先進研發實驗室，包括旺宏於30多年前即率先建置的台灣首座TEM(穿透式電子顯微鏡)實驗室，並說明旺宏亦是台灣首家研發先進3D NAND記憶體晶片的領導公司；另一間「奈米探針量測」實驗室則利用奈米級前瞻技術，精準找到半導體元件缺陷處，以提供客戶高生產良率及產品品質。
旺宏記憶體先進研發專利及豐碩成果獲得國際矚目，並且領先全球將統計學結合半導體，30多年前即創建工程資料分析系統 sNOVA，即時提供各種製程AI分析，大幅提昇產品品質，成為全球首家將產品不良率衡量指標從PPM(百萬分之一)躍升至PPB以上(十億分之一)等級的記憶體公司。
卓榮泰指出，吳敏求創業成功的故事，帶來的啟發是對技術的重視及對人才的培育，1980年代新竹科學園區成立時，因為有前行政院院長孫運璿等前輩的眼光與魄力，奠定了台灣科技產業發展的基礎，而吳敏求自海外號召科技人才回台創業，同樣具備了挑選好人才的眼光。
卓榮泰強調，為推動台灣戰略產業發展，政府持續規劃引進國外傑出人才來台，並提供台灣優秀青年至海外學習的機會，除了政府積極投入外，更需要民間的力量共同攜手合作，旺宏有很好的人才培育經驗及成果，希望未來能共同為台灣打造國際競爭力。
吳敏求並致贈卓榮泰「旺宏教育基金會成立紀念杯」；這是基金會於2001年創立時邀請台灣藝術家設計製作，頗具紀念價值。而旺宏教育基金會所創建的旺宏金矽獎及旺宏科學獎，20多年來已為台灣培育近4萬名年輕科技人才。
吳誠文表示，吳敏求是他非常欽佩的半導體產業界前輩，30多年前吳敏求自美國帶領科技人才回台創業，在未獲得政府資助下堅持自主研發，開發創新技術，同時也培育許多科技人才，尤其創辦了旺宏金矽獎及旺宏科學獎，連續舉辦24年不曾間斷，為台灣培育出許多優秀的年輕科技人才，也因為對創新的堅持及對社會無私的付出，獲得了總統創新獎的殊榮。
吳誠文並肯定旺宏的非揮發性記憶體產品，在AI時代的運算架構中扮演關鍵的角色，未來定能開創出創新的解決方案。
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