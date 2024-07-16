和碩再度處分立訊持股 處分利益3.87億元

和碩（4938）再賣陸廠立訊精密持股，16日晚上公告，處分4,300,000股立訊股票，處分利益達人民幣8,582萬元（約新台幣3.87億元），加上和碩上次處分立訊金額，共計8.57億元，並將於本季列入業外收益。

和碩旗下昌碩科技（上海）處分4,300,000股立訊股票，每單位價格為人民幣42.7元（約新台幣193元），交易總金額約達人民幣1.84億元（約新台幣8.28億元），處分利益達人民幣8,582萬元。

迄目前為止，和碩持有立訊29,845,105股，換算金額約達新台幣50.7億元，持股比例為0.41%。和碩表示，主要是實現投資收益。

這是和碩今年7月第2次處分立訊股票，9日和碩才宣布處分5,700,000股立訊持股，每單位價格為人民幣41.31元（約新台幣186元），交易總金額達人民幣2.35億元（約新台幣10.62億元），處分利益達4.77億元。

累計和碩兩次交易下來，處分利益合計8.57億元，並將於本季列入業外收益，惟因立訊股票先前已列入和碩金融資產評價利益，故最後實際入帳和碩業外收益金額仍待公司公布。

和碩長期持有立訊股票，也確實享受到不小的投資收益，惟近幾年立訊持股成為和碩財報中較不穩定的因素，主要是因立訊股票一旦波動劇烈，就會影響和碩業外收益中金融評價部分，讓和碩單季獲利不時出現大幅波動情況。

對於立訊持股，和碩先前強調是純財務投資，「視市場狀況隨機調節持股」。和碩董事長童子賢曾表示，和碩的財務投資是看該公司的本質，不做投機性追逐，仍認為立訊「本質還不錯」。

和碩儘管與立訊有業務上的競爭，但童子賢其實與立訊董事長王來春認識已久，童子賢也不諱言自己與王來春私交甚篤，讓和碩很早就已投資立訊，中間和碩也多次進出立訊股票。