輔信推出全新AI PC與Edge PC亮相InfoComm Asia 2024

輔信科技（2405）表示，將於7月17日至19日參加在泰國曼谷舉辦的InfoComm Asia 2024專業視聽與系統整合技術展。該公司將展示其針對商業和工業嵌入式應用設計的全產品線，包括最新的AI PC與Edge PC，隨著新產品陸續上市，可望增添該公司下半年成長力道。

輔信指出，發表的最新產品適用於娛樂、飯店、教育、醫療保健、政府和智慧城市等多元領域需求。輔信的產品策略圍繞著垂直應用，以其緊湊的設計、可靠的性能、耐用性和多功能連接性贏得了行業客戶的青睞。

在 InfoComm Asia 2024 展會上，輔信將展示兼容英特爾第 12、13、14 代處理器的產品，包括可安裝雙槽顯示卡的 5 公升迷你工作站 XH610G2 以及支援四螢幕的纖薄 PC DH670輸出容量為 1 公升。最值得期待的是Shuttle最新的帶有嵌入式神經處理單元（NPU）處理器的DN11H AI PC和新的Edge PC系列。

隨著產業積極整合AI技術，輔信從現在起至年底也陸續有多款AI PC產品上市規劃。這次在InfoComm Asia亮相的DH11H導入了Intel Meteor Lake Core Ultra處理器 - 5 125H、7 155H 或 9 185H – 處理器整合了NPU、CPU、GPU可大幅加速 AI 任務。儘管1公升設計輕巧緊湊，DN11H 仍整合了 DDR5 記憶體、M.2 擴充插槽、4 個 Intel 2.5Gb LAN 連接埠、2 個 HDMI 輸出和 2 個 DisplayPort 輸出。這種設置顯著增強了串流媒體和圖形處理能力，從而實現了高效的人工智慧驅動的內容推薦和圖像識別應用程式。