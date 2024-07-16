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輔信推出全新AI PC與Edge PC亮相InfoComm Asia 2024

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
SPC系列主攻IoT Edge應用，採用超緊湊設計，並符合車用與軍用認證標準。輔信／提供
SPC系列主攻IoT Edge應用，採用超緊湊設計，並符合車用與軍用認證標準。輔信／提供

輔信科技（2405）表示，將於7月17日至19日參加在泰國曼谷舉辦的InfoComm Asia 2024專業視聽與系統整合技術展。該公司將展示其針對商業和工業嵌入式應用設計的全產品線，包括最新的AI PC與Edge PC，隨著新產品陸續上市，可望增添該公司下半年成長力道。

輔信指出，發表的最新產品適用於娛樂、飯店、教育、醫療保健、政府和智慧城市等多元領域需求。輔信的產品策略圍繞著垂直應用，以其緊湊的設計、可靠的性能、耐用性和多功能連接性贏得了行業客戶的青睞。

在 InfoComm Asia 2024 展會上，輔信將展示兼容英特爾第 12、13、14 代處理器的產品，包括可安裝雙槽顯示卡的 5 公升迷你工作站 XH610G2 以及支援四螢幕的纖薄 PC DH670輸出容量為 1 公升。最值得期待的是Shuttle最新的帶有嵌入式神經處理單元（NPU）處理器的DN11H AI PC和新的Edge PC系列。

隨著產業積極整合AI技術，輔信從現在起至年底也陸續有多款AI PC產品上市規劃。這次在InfoComm Asia亮相的DH11H導入了Intel Meteor Lake Core Ultra處理器 - 5 125H、7 155H 或 9 185H – 處理器整合了NPU、CPU、GPU可大幅加速 AI 任務。儘管1公升設計輕巧緊湊，DN11H 仍整合了 DDR5 記憶體、M.2 擴充插槽、4 個 Intel 2.5Gb LAN 連接埠、2 個 HDMI 輸出和 2 個 DisplayPort 輸出。這種設置顯著增強了串流媒體和圖形處理能力，從而實現了高效的人工智慧驅動的內容推薦和圖像識別應用程式。

而因應工業環境的多樣性與嚴苛，全新Edge PC系列中，輔信科技推出了三種型號：SPCEL02、SPCEL03和SPCEL12。這些型號符合 EN50155 和 MIL-STD-810G 標準，並支援 Intel Atom x6000E、Pentium 或 Celeron N 和 J 系列處理器。它們的外形尺寸小於 0.5 公升，提供廣泛的 I/O 介面和高速網路連接。 SPCEL12 型號配備 2 個 HDMI 連接埠、1 個 DisplayPort、雙 Intel 2.5G 乙太網路連接埠、M.2 擴充插槽和 USB 3.2Gen2，非常適合布署在空間有限或是工業生產環境的多媒體影音和邊緣運算應用。

輔信科技DN11H導入Intel Meteor Lake處理器打頭陣，多款AI PC產品陸續於下半年上市。.輔信／提供
輔信科技DN11H導入Intel Meteor Lake處理器打頭陣，多款AI PC產品陸續於下半年上市。.輔信／提供

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