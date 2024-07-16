宏碁「Acer」品牌智慧手機 今年印度重出江湖

宏碁（2353）即將重返智慧手機市場，再度攜手印度合作夥伴Indkal Technologies，雙方並簽署品牌授權協議，Indkal將在幾個月內於印度市場設計、生產和銷售多款「Acer」品牌的智慧手機。

外電報導，宏碁與Indkal簽署品牌授權協議，Indkal將在幾個月內於印度設計、生產和銷售多款宏碁品牌的智慧手機。Indkal以其消費電子產品聞名印度，公司總部設於班加羅爾（Bangalore）。

根據雙方協議，Indkal將利用宏碁品牌知名度及其自身製造專業來占領印度智慧手機市場相當大份額，計畫開始每年生產100萬台手機，並很快將提高產能。

雙方計畫推出的智慧手機價格範圍為15,000盧比至50,000盧比（新台幣約5,850至19,500元），避開入門級市場，鎖定中低階手機需求，並將透過實體和線上通路進行銷售。

新手機預計將擁有高端處理器，先進的相機和軟體技術，全部在印度製造，符合當地政府「印度製造」計畫，Indkal計畫申請向政府申請生產連結激勵計畫（PLI）。

Indkal與宏碁早有合作前例，宏碁先前在印度推出智慧電視，就是宏碁將「Acer」品牌授權給Indkal，目前Indkal操盤宏碁智慧手機、家電及智慧電視產品。

在智慧手機產業爆發年代，宏碁曾推出自家品牌智慧手機，惟最終該事業虧損連連，宏碁選擇「斷臂求生」，結束該產品線，如今宏碁採用品牌授權方式，攜手Indkal重返智慧手機市場，希望能在持續成長的印度市場裡「分一杯羹」。

分析師認為，宏碁在印度PC市場有強大的品牌影響力，跨入手機市場對宏碁而言具有戰略意義，宏碁有望在印度市場取得一席之地。不過，宏碁手機選擇的價格帶偏高，加上過去經營手機業務時間不久，因此長期而言該業務具有風險。

宏碁在印度PC商用市場為領導廠商，隨著該地業務持續成長，近年印度已成為宏碁全球前三大單一國家市場。

宏碁印度相對商用業務的強勢，在當地消費性PC領域市占率僅為低個位數，因此，宏碁2024年印度目標市占率要朝向雙位數。此外，宏碁旗下子公司安圖斯科技、宏碁智新也在當地設點，持續擴大集團在印度量能。

宏碁董事長陳俊聖曾指出，今年宏碁重點市場就是印度。因為現在全球成長動能在印度市場，當地現在情況就像20年前的中國大陸一樣，而現在要成長就要看印度。