數發部AI領航計畫續行 擴應用規模每案最高補助2千萬

為鼓勵企業開發AI創新應用，數發部數位產業署公告啟動「AI領航推動計畫II」，今年鎖定AI核心技術與AI資訊系統及軟硬體整合解決方案等類別徵案，每案最多補助新台幣2000萬元。

數產署指出，計畫主要目的是鼓勵企業投入基於機器學習、深度學習、類神經網路等AI人工智慧的演算法與模型，針對特定領域或通用領域，開發AI創新技術應用方案，研發項目涵蓋AI核心技術、AI資訊系統及軟硬體整合解決方案等。

數產署去年主要是針對任務類型來做徵案，包括智慧商務、智慧製造及智慧醫療等領域，其中也有3案應用在防詐技術上。

數產署指出，今年目標持續帶動各行各業導入AI技術，希望業者開發的方案，必須具備落地驗證場域與商業模式規劃，取得客戶訂單，也會鼓勵業者往國際輸出、取得國際訂單等，希望應用規模大一些。

根據計畫，申請期間到9月2日止，每案補助金額最高為2000萬元，補助比率不超過計畫總經費50%，其餘部分由申請企業自籌，申請計畫總期程以不超過2年為原則。

數產署說明，整體補助經費跟去年相當、約1億元左右，審核後最終會補助幾案，仍要看屆時申請案件的內容與品質而定。