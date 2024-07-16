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通訊業者推出夏日超值促銷 上網吃到飽最低只要288元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
哈拉網通推出為期一個月的夏日超值促銷活動，上網吃到飽最低只要288元。哈拉網通提供
哈拉網通推出為期一個月的夏日超值促銷活動，上網吃到飽最低只要288元。哈拉網通提供

哈拉網通宣布，推出為期一個月的夏日超值促銷活動，活動將持續至8月15日，覆蓋全國各縣市門市。這次促銷活動以「上網吃到飽最低只要288元」和「全新優質福利機下殺4折起」為主題，希望回饋廣大新老客戶，提供眾多超值優惠。

主要優惠內容，以原號攜碼上網吃到飽方案引人注目；行動電話門號合約到期的客戶，只需每月288元的平均月租費，即可享有前三個月上網吃到飽服務，並每月贈送30分鐘網外通話及40分鐘市話通話。對於上網需求更高的客戶，也可以選擇升級至388元專案，合約內享有上網吃到飽。

此外，OPPO福利機也大幅降價優惠；OPPO原廠認證福利機原價1萬4,990元，現在特價僅為7,490元；而OPPO折疊手機原價3萬2,990元，目前也僅售1萬8,500元。

對於VIP客戶，更有專屬福利：續約或攜碼的VIP客戶可獲得價值1萬5,900元的三星手機和戴森V8 SV25吸塵器，總價值達3萬2,800元。

此外，哈拉網通還提供高價收購新舊手機的服務，最高可折抵3萬元，參與此次活動的消費者需年滿20歲以上；特別活動與禮品方面，申辦指定專案的客戶，還可加碼獲贈Dyson吸塵器或吹風機。

哈拉網通行銷部主管表示，希望透過此次促銷活動，讓更多消費者享受到超值通訊服務和優質的手機產品，同時也感謝老客戶長期以來的支持；更多優惠方案，詳情可洽詢官方網站，或查詢哈拉網通門市。

上網吃到飽 折疊手機 網通

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