橘子宣布參加2024漫博會 搶攻文創商機

Gamania橘子集團今夏最令人期待 2024 「夏季橘子嘉年華」將於7月25日至29 日在「漫畫博覽會Gamers Con 2024」登場，打造以蒐集各式快樂的主題展區「造夢橘製所」！攜手旗下三大超人氣遊戲《波拉西亞戰記》、《新楓之谷》及《櫻桃小丸子 元氣版》並號召「人氣漫畫原子少年」、「叛逆玩家」、「間諜家家酒」等話題IP與有閑購物合作的多位知名VTuber共同參與，還有全新漫畫小說內容平台「MOJOIN」及粉絲社群平台「hidol」也將首次公開！即日起至7月24日，消費者可於官方活動網站兌換邀請碼，天天快樂抽 200 張漫博門票，助玩家們贏得闖關先機！嘉年華期間於活動現場完成闖關與指定任務，更有機會抽中全新 iPad 第十代、MacBook、Marshall等夢幻大獎！

「橘子嘉年華」自2020起，每年春、夏打造多元形式的展會體驗，本次進駐漫博會將集結旗下人氣遊戲、ACGN電商平台「有閑購物」、多元支付工具「橘子支付」及全新漫畫小說內容平台「MOJOIN」、粉絲社群平台「hidol」等服務，以豐富的IP陣容打造以快樂為主軸的「造夢橘製所」！主題展區召集經典遊戲《新楓之谷》、全新跨平台MMORPG《波拉西亞戰記》、療癒三消手遊《櫻桃小丸子元氣版》及原創IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》進駐；有閑購物邀請人氣VTuber懶貓子、清音零零、黑銀夜鳥同樂；橘子支付打造漫博限定IP「水豚娘」首次亮相；原創作品則主打將翻拍影視作品的日下棗漫畫《三個不結婚的女人》、黃色書刊的黑色喜劇冒險漫畫《食屍鬼》、花於景80萬點閱的高人氣BL小說《叛逆玩家》，成為漫博會最歡樂的打卡地標，邀玩家闖關蒐集快樂秘技！

橘子集團也將於橘子嘉年華首度公開兩大全新平台！漫畫小說內容平台「MOJOIN」集結原漫畫星、文學星近2千部作品，以全新面貌與讀者見面，7月22日搶先開站，並將帶來獨家人氣漫畫家謝東霖《妖怪五星好評》及跨域大作《肥羊重生後：無慾．無敵》嶄新TBF東離番外篇，邀請大家一同JOIN閱讀樂趣。粉絲社群平台「hidol」也首次登場，集結圖文、音樂、影視娛樂等超人氣IP，目標打造創作者與粉絲互動的一站式平台，創造與偶像們的真實交流機會，這次更於橘子嘉年華展示「人氣漫畫原子少年」獨家商品，並邀請「FEniX」、「幽靈水晶」兩大話題偶像IP與粉絲近距離同樂，即日起可於雙平台下載「hidol」，拉近你與idol距離！