搶搭AI投資列車 專家：無泡沫化疑慮 掌握557幸福密碼

AI大趨勢來襲，不但只有科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位，安聯投信建議，在快速變化經濟環境中，長線參與這股大趨勢，可聚焦AI、主動式多重資產策略，掌握幸福密碼557，也就是以股五債五、主動式多重資產策略，掌握七類收益來源。

安聯投信表示，AI涵蓋的範圍很廣，光是生成式AI，10年內商機就上看1.3兆美元，年複合成長率超過40%。以AI收益成長多重資產策略為例，其中資本利得部分有股票資本利得、可轉債資本利得、公司債資本利得；股債利息部分有公司債債息、可轉債債息、股票股利；在權利金部分，有掩護性買權；換言之，可以上述七類收益，在變動市場中掌握更多潛在多元收益。

安聯AI收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人莊凱倫表示，全球市場面臨去全球化、數位化與地緣政治等多重挑戰。受惠於全球目光都集中在A技術所帶來的產業轉型與新契機，不只局限於科技業，包括傳產等也開始思考如何將AI應用落地到數位化的轉型上。預期在AI應用逐漸百花齊放、在相關資本支出與基礎建設需求增溫帶動下，有望落地後進而帶動產業成長規模。挹注相關主題產業長期成長動能。

展望下半年，莊凱倫說，面對政策轉向在即，部分股市創新高，除了因外部政經情勢雜音干擾程度緩解所致，同時也是受穩健基本面所支撐。另方面，從企業端來看，預期去年領先的產業有望維持強勁的獲利成長，許多領域企業獲利成長今年有望重新加速，後續整體環境料將繼續有利風險資產表現，市場漲幅的擴散提供參與輪動行情的投資機會。

其中在貨幣政策部分，莊凱倫表示，美國聯準會再次升息可能性不大，但美國穩健經濟表現，讓降息遲遲沒有啟動； 再來看通膨數據，消費者物價指數（CPI），扣掉比較難以壓抑的住房通膨年增率，目前大概落在2%附近。另據國際貨幣基金IMF今年4月預測，全球在2024、2025都有3%以上經濟成長率，值得注意的是，美國經濟比預期的更有韌性，經濟成長預測數據是往上修。

針對AI投資契機與各階段型態，莊凱倫表示，AI發展仍在早期階段，AI泡沫基本上是沒有的，因為現在上漲的個股，背後都有獲利支撐，相較於2000年科技泡沫，現在股價上漲的企業都有獲利來源；以美股標普500為例，儘管歷經上半年漲勢，現階段本益比仍遠低於2020/2021年；受惠於看好獲利成長性及前景明確性，預料在科技與AI相關類股動能有望延續到2025年推波助瀾下，預估獲利成長性有助於緩解是否漲多的疑慮。