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中華電信攜手所羅門 以AI賦能智慧製造

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
電信龍頭中華電信（2412）宣布，攜手所羅門（2359）簽署合作備忘錄，攜手合作共同推動工業自動化和智慧製造升級，以AI人工智慧賦能生產力，搶進智慧製造市場。圖／本報系資料照片
電信龍頭中華電信（2412）宣布，攜手所羅門（2359）簽署合作備忘錄，攜手合作共同推動工業自動化和智慧製造升級，以AI人工智慧賦能生產力，搶進智慧製造市場。圖／本報系資料照片

電信龍頭中華電信（2412）宣布，攜手所羅門（2359）簽署合作備忘錄，攜手合作共同推動工業自動化和智慧製造升級，以AI人工智慧賦能生產力，搶進智慧製造市場。

中華電信指出，中華電信提供5G技術和資通訊解決方案，透過5G網路建置，奠定工業自動化和智慧製造基礎，結合所羅門先進深度學習技術，提供AI視覺檢測、AI機器人等多方面智慧製造解決方案。

看準現今製造業正面臨從業人員減少以及用人成本增加的挑戰，中華電信認為，企業面對經營環境變化，唯有透過轉型升級，強化製造業根基，才能銜接整體市場需求並創造競爭優勢。

中華電信表示，此次合作的AI視覺檢測及AI機器人解決方案，僅需少量樣本即可快速建立AI模型，使用者能即學即用，讓新進員工透過新科技快速學習，能有效解決過往傳統製造業大多依賴老師傅經驗傳承，易發生人員操作錯誤、工時浪費等問題。

中華電信認為，藉由AI深度學習技術，協助優化各項操作流程，包含員工是否遵照標準作業流程操作，以及傳統辨識上難以檢出的瑕疵。透過5G網路的高速率和低延遲特性，使得工廠內的機器設備能夠即時連網，讓機器設備之間的指令傳達能分秒不差的運作，大幅提升生產效率和產品品質。

所羅門提供擴增式AI智能解決方案，整合了擴增實境與先進AI深度學習技術，補足以往傳統AR視覺缺少的複查確認的功能，快速輔助產線進行辨識、流程導引等應用。

中華電信表示，結合中華電信提供穩定且高速的數據傳輸，為AI和AR技術的實現提供了堅實的基礎，確保AI和AR應用的高效運行，透過串聯工廠產線，提供整合的自動化解決方案，強化核心競爭力，在工業自動化和智慧製造的AI浪潮中贏得先機，共創雙贏。

中華電信與所羅門的合作，結合中華電信的強大資通訊資源與所羅門在AI和自動化領域的專業技術，為企業提供創新的AI解決方案，推動智慧製造的發展，提升生產與工作效率及客戶滿意度，共同展現成為台灣智慧製造和數位轉型的重要推動力量。

AI 中華電信

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