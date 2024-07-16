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華碩搶攻邊緣AI商機 鎖定自動化、車載需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩智慧物聯網今推出全新邊緣AI電腦PE8000G。華碩／提供
華碩智慧物聯網今推出全新邊緣AI電腦PE8000G。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺物聯網事業，旗下華碩智慧物聯網（ASUS IoT）16日推出全新邊緣AI電腦PE8000G，鎖定工廠自動化、車載應用市場，該機不僅支援雙GPU，以提供強大效能，另採用專業的散熱、機構設計及電源解決方案，可應對極端溫度、振動與可變電壓等嚴苛的作業環境，再加上Intel Core處理器（第12 ／ 13代）、Intel R680E晶片組，處理能力與效率皆無懈可擊。

PE8000G先進的架構能同時且即時執行多個神經網路模組，徹底改善AI多元應用，帶來前所未有的生產力及創新能力，協助企業處理關鍵任務之際更事半功倍，是邊緣AI運算領域的一大突破。

全新PE8000G可裝載兩張顯示卡，每張最高功耗上看450瓦，除了備援、高效傳輸、無縫AI推論或邊緣加速運算，亦能處理8-48 V DC輸入範圍，為各種部署情境打造彈性十足的電源選項；此外，PE8000G還符合MIL-STD-810H美國軍用標準，可完美抗振、抗顛簸，搭配故障安全防護機制，哪怕是在極具挑戰的情況下，仍可準確推論，使用安心又可靠。

針對車載應用場景最佳化的PE8000G，內建點火電源控制和監控功能，同時部署於AI驅動的工廠自動化、智慧視訊分析（IVA），以及路側設施（RSU）與自動駕駛等艱鉅環境中，也有相當出色的表現；而優異的預處理及感知能力，則可大幅強化資料準備，提升AI推論準確度，使系統更迅速有效地做出決策。

AI 物聯網 華碩

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