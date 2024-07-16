鴻海研究院2024 AI論壇盛大登場 揭示生成式AI最新趨勢

鴻海（2317）旗下鴻海研究院為歡慶鴻海公司成立50周年，將於7月23日在集思台大會議中心舉辦「AI NExT Forum」，今年論壇特別以「鴻海50年•智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題，邀請包括零一萬物CEO兼創新工場董事長李開復、澳洲蒙納許大學資訊學院教授蔡劍飛等多位國內外重量級專家學者齊聚一堂，共同探討生成式AI技術在圖像、語言處理等方面的突破，並與外界說明這些前瞻科技將如何改變未來的生活與工作模式。

此外，鴻海研究院以及負責智慧製造、智慧駕駛、智慧城市等平台的部門主管，屆時也會陸續上台，分享鴻海在此三大平台的最新研究成果與創新應用。

鴻海研究院諮詢委員，同時也是零一萬物CEO及創新工場董事長李開復將在今年論壇中發表「生成式AI：有史以來最具顛覆性的科技革命」專題演說。身為全球知名AI專家，入選TIME時代雜誌2023年全球25位AI領袖，李開復曾任職於Apple、Microsoft、Google。於2009年創立創新工場，並於2023年創辦大模型獨角獸公司零一萬物。

人工智慧這幾年在技術上有重大的突破，包括用於文字生成的ChatGPT和用於影片生成的Sora等大型生成式人工智慧模型，不僅加速企業及組織人工智慧的應用，同時也對社會和經濟帶來巨大的影響。然而，大型生成式模型通常需要使用數萬億個Token和數千億個參數進行訓練，導致了巨大的運算資源和能源消耗。

隨著大型生成式人工智慧模型規模的不斷擴大，如何使訓練的過程更加高效節能，並且可即時應用在辦公室、智慧工廠、金融及醫療等各場域，訓練和推理的效率變得更加重要。

因此今年的論壇特別邀請到ScholarGPS全球前0.05%的頂尖學者，也是IEEE Fellow的澳洲蒙納許大學資訊學院教授蔡劍飛，發表「Improving Efficiency of Large Generative AI Models」主題演說，分享他的團隊如何更有效率地訓練大型生成式AI模型，並減少能源的消耗成果，同時也將分享研究遇到的挑戰，以及未來的研究方向。

鴻海研究院將攜手集團三大平台發表最新研究成果與創新應用：如何運用生成式AI加速智慧電動車、智慧製造及智慧城市的應用，是業界矚目的焦點，今年的論壇也將揭示鴻海研究院與集團三大平台的最新研究成果。

鴻海研究院：將由鴻海研究院人工智慧研究所詹念怡及廖宜斌兩位研究員分享，如何透過增強感知模組的穩健性和對規劃模組的閉環模擬測試，全面提升自駕車AI算法的安全性；以及介紹大模型技術如何提升Agent的主動感知和決策支持，加強自駕車或機器人的環境感知能力。

智慧電動車平台：將由鴻海智慧駕駛工程處處長楊昌樺博士分享鴻海如何利用視覺和AI技術推動智慧電動車技術，包括先進的視覺感測器偵測環境、AI在路徑規劃中的角色，以及NVIDIA AI算力在Level 2+公路導航駕駛中的應用。

智慧製造平台：將由鴻海中央智能製造總處/智能製造平臺賦能事業處、中央大學資訊工程博士江侊紘介紹，如何利用MFG AI及GEN AI先進技術融入進未來的智能製造，打造更智能、更靈活的智能製造系統。

智慧城市平台：將由鴻海智慧城市平台處長郭錦斌展示，如何透過鴻海的CityGPT生成式AI，無縫打造新一代智慧城市，重塑城市生活體驗。