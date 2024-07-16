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傳產AI智慧製造轉型之路 張善政成立智慧製造服務中心提供協助

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（右三）參觀中原大學智慧製造研發中及出席論壇。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）參觀中原大學智慧製造研發中及出席論壇。記者曾增勳／攝影

中原大學今天舉辦傳統產業邁向智慧製造轉型之路趨勢論壇，桃園市長張善政表示，市府加速推動智慧製造，成立智慧製造服務中心，請專家學者組成智慧製造輔導與顧問團，提供企業智慧升級和轉型諮詢、輔導及診斷服務，透過研討會擴散智慧製造觀念、培養企業人才，提升桃園產業競爭力。

面對AI智慧製造成為傳統產業轉型升級契機，由桃園市中小企業榮譽指導員協進會、台北市電腦公會「AI大聯盟」與中原大學共同主辦論壇，透過經驗豐富的專家、學者分享智慧製造成功案例，促進傳統產業瞭解各項政策議題，實質提升自我企業經營能力，張善政出席期勉桃園傳統產業掌握「智慧製造」趨勢。

中原大學副校長洪穎怡表示，傳統產業要邁向智慧製造的關鍵，是產業技術提升、人才培育與產官學研的合作，大學在其中扮演關鍵角色，該校智慧製造研發中心與產業合作，3年來獲中央9500萬元補助計畫，為傳統產業轉型升級做出貢獻，該校是輝達（NVIDIA）的重要合作夥伴，非常重視AI科技發展，校方持續推動產學合作發揮教育和研究的價值。

桃園市工商發展投資策進會為優化產業投資環境，推動AI技術的應用和導入，智慧製造服務中心今年預計協助企業爭取1億中央補助資源，輔導企業產業升級健檢，加速轉型邁向智慧製造。華碩雲端總經理吳漢章以「製造業如何建構企業專屬AI體系」探討；下午由新師董聯盟-台灣數位科技二代會長蕭瑞宏主講「企業智慧製造如何與新創合作共創雙贏」，強調企業與新創合作的重要性。

桃園市長張善政（左）參觀中原大學智慧製造研發中及出席論壇。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）參觀中原大學智慧製造研發中及出席論壇。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政出席中原大學舉辦論壇及參觀智慧製造研發中心。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政出席中原大學舉辦論壇及參觀智慧製造研發中心。記者曾增勳／攝影

AI 中原大學 傳統產業

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