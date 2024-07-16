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研華攜手滿拓科技、群聯 舉辦Edge AI工程師實戰營

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）與滿拓科技、群聯（8299）將於7月26日（五）在研華林口智能園區，共同主辦首場「Edge AI 工程師實戰營- LLM大型語言模型班」。 本次實戰營旨在幫助企業快速建立「可負擔的」自有生成式AI平台，透過研華AIR-520 LLM邊緣運算伺服器所提供的獨家功能，包括預訓練模型、AI推論、大量部署『Edge AI SDK & DeviceOn』，結合群聯aiDAPTIV+技術與滿拓科技的DeepExpert落地解決方案，讓企業客戶僅需針對內部資料進行設定及微調，即可輕鬆打造專屬的生成式AI環境，擺脫GPU和VRAM的高昂建置成本。

研華台灣營運處副總經理林其鋒表示，台灣生成式AI市場將逐漸發展企業自有平台，而嵌入式應用需求多樣且廣泛，企業在導入GenAI時即面臨技術與資金的門檻，也因此研華希望與合作夥伴，從培育人才、技術服務、商務諮詢著手，協助客戶降低生成式AI模型落地的困難，「Edge AI 工程師實戰營- LLM大型語言模型班」正是研華推動企業自有LLM平台的第一步，竭誠歡迎有實作需求的企業用戶參加。

滿拓科技執行長吳昕益指出，研華擁有最完整的邊緣AI運算軟硬體整合方案，並有多年為嵌入式客戶服務的經驗，深知企業在落地LLM所面臨的挑戰。因此，滿拓與研華攜手合作，從人才培育解決客戶痛點，本次課程將結合研華AIR-520 LLM邊緣運算伺服器進行實機演示，包括LLM Fine Tune平台、文檔管理、客戶服務及Fine Tune概念等，並搭配Chat應用於醫療照護、半導體、零售行業等客戶案例。

此次實戰營將分享醫療照護、半導體、零售行業的LLM實作案例，瞄準企業在職工程師、產品經理、軍公教、科研單位的實作需求，與其他課程不同的是，學員結業後即可打造企業自有LLM，從硬體驗證、大型語言模型訓練、AI推論到大量部署的軟硬體整合。

AI 工程師 研華

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